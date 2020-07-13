Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет

"Она сильно разбита горем, безутешна и опустошена, но старается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Кончено, она любила и обожала своего мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - говорится в сообщении представителя матери.

Тело было обнаружено в его квартире в городе Калабасас (штат Калифорния, США). Рядом с парнем лежало огнестрельное оружие.

О жизни Бенджамина Кио известно мало. Он являлся музыкантом и весьма успешным. В 2009 году он заключил контракт на запись на пять миллионов долларов. Помимо этого, те, кто знали Бенджамина, говорили о их с дедушкой невероятном сходстве.

Парню было 27 лет. Получается, что он вошел в неофициальный "Клуб 27"*.

*список музыкантов, которые умерли в 27.

Напомним, Бенджамин появился на свет в семье дочери легендарного Элвиса Пресли и музыканта Дэнни Кио. Сестра покойного - Райли Кио - снимается в кино.