"Люблю тебя, малышка": Максим Виторган посвятил стихи Нино Нинидзе в день ее рождения

Сегодня, 13 июля, актрисе Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. Одним их первых в Сети девушку поздравил ее возлюбленный Максим Виторган. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал снимок Нино и посвятил ей трогательное стихотворение.
"Прекрасная N" - как будто придумано специально для тебя.
Н - нежность.
У тебя талант быть настоящей.
Ты обречена нравиться.
Видеть тебя - наслаждение.
Касаться - награда.
Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина.
Настоящая и космическая.
Я люблю тебя, малышка",
- написал Максим Виторган.
Поклонники также поспешили поздравить Нинидзе с днем рождения, желая ей всего самого наилучшего.
Напомним, в начале прошлого месяца многочисленные Telegram-каналы и издания светской хроники заговорили о том, что с парой Нинидзе - Виторган происходит что-то неладное. Причиной слухов стало то, что Нино с сыном стали искать новую квартиру. Судя по всему - это была ложная тревога!
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