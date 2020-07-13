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"Люблю тебя, малышка": Максим Виторган посвятил стихи Нино Нинидзе в день ее рождения

ФОТО: instagram.com/ninosha13/

Сегодня, 13 июля, актрисе Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. Одним их первых в Сети девушку поздравил ее возлюбленный Максим Виторган. В своем аккаунте в Instagram он опубликовал снимок Нино и посвятил ей трогательное стихотворение.

"Прекрасная N" - как будто придумано специально для тебя.

Н - нежность.

У тебя талант быть настоящей.

Ты обречена нравиться.

Видеть тебя - наслаждение.

Касаться - награда.

Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина.

Настоящая и космическая.

Я люблю тебя, малышка",

- написал Максим Виторган.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники также поспешили поздравить Нинидзе с днем рождения, желая ей всего самого наилучшего.

Напомним, в начале прошлого месяца многочисленные Telegram-каналы и издания светской хроники заговорили о том, что с парой Нинидзе - Виторган происходит что-то неладное. Причиной слухов стало то, что Нино с сыном стали искать новую квартиру. Судя по всему - это была ложная тревога!

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