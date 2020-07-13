СМИ: Полиция обнаружила в озере тело пропавшей актрисы Риверы, чей сын был найден в лодке

Полиция обнаружила тело пропавшей актрисы Наи Риверы в озере Пиру на юге Калифорнии (США). Местные власти пока не подтвердили факт гибели Риверы, однако издание TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщает, что тело принадлежит именно ей.
33-летняя актриса пропала на прошлой неделе в среду, отправившись вместе со своим четырехлетним сыном на озеро Пиру. Ребенка нашли одного, спящего в лодке, а сам он рассказал, что его мама решила искупаться, но так и не вернулась.
На берегу был обнаружен автомобиль Риверы. 9 июля власти объявили, что Ная Ривера, скорее всего, погибла. В конце прошлой недели на пресс-конференции представитель поисковой группы рассказал журналистам, что в озере много подводных растений. По одной из версий, которую рассматривали на тот момент, актриса могла запутаться в них под водой.
В поисковой операции участвовали более 100 человек (включая водолазов) и вертолеты. Однако на следующий день их число уменьшилось до 40 из-за плохой видимости.
Актрисе было 33 года.
— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020
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