Вт, 14.07.2020
Его прессуют за заметки. Осталось понять, за какие. Адвокат Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • СМИ: Полиция обнаружила в озере тело пропавшей актрисы Риверы, чей сын был найден в лодке

СМИ: Полиция обнаружила в озере тело пропавшей актрисы Риверы, чей сын был найден в лодке

Ная Ривера

ФОТО: Instagram/nayarivera

Полиция обнаружила тело пропавшей актрисы Наи Риверы в озере Пиру на юге Калифорнии (США). Местные власти пока не подтвердили факт гибели Риверы, однако издание TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщает, что тело принадлежит именно ей.

33-летняя актриса пропала на прошлой неделе в среду, отправившись вместе со своим четырехлетним сыном на озеро Пиру. Ребенка нашли одного, спящего в лодке, а сам он рассказал, что его мама решила искупаться, но так и не вернулась.

На берегу был обнаружен автомобиль Риверы. 9 июля власти объявили, что Ная Ривера, скорее всего, погибла. В конце прошлой недели на пресс-конференции представитель поисковой группы рассказал журналистам, что в озере много подводных растений. По одной из версий, которую рассматривали на тот момент, актриса могла запутаться в них под водой.

В поисковой операции участвовали более 100 человек (включая водолазов) и вертолеты. Однако на следующий день их число уменьшилось до 40 из-за плохой видимости.

Актрисе было 33 года.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ