СМИ: Полиция обнаружила в озере тело пропавшей актрисы Риверы, чей сын был найден в лодке

33-летняя актриса пропала на прошлой неделе в среду, отправившись вместе со своим четырехлетним сыном на озеро Пиру. Ребенка нашли одного, спящего в лодке, а сам он рассказал, что его мама решила искупаться, но так и не вернулась.

На берегу был обнаружен автомобиль Риверы. 9 июля власти объявили, что Ная Ривера, скорее всего, погибла. В конце прошлой недели на пресс-конференции представитель поисковой группы рассказал журналистам, что в озере много подводных растений. По одной из версий, которую рассматривали на тот момент, актриса могла запутаться в них под водой.

В поисковой операции участвовали более 100 человек (включая водолазов) и вертолеты. Однако на следующий день их число уменьшилось до 40 из-за плохой видимости.

Актрисе было 33 года.

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020