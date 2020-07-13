Пропавшая без вести актриса Ная Ривера, чей сын был найден в лодке: что о ней известно?

На прошлой неделе 33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, судя по всему, утонула во время прогулки по озеру. Ее четырехлетний сын был обнаружен в лодке посреди озера, а тело звезды так и не найдено. Все говорят о ее таинственной смерти, но мало кто рассказывает о том, чем же она знаменита. Исправляемся!

Ная Мари Ривера родилась 12 января 1987 года. Она - американская актриса, певица, фотомодель, телеведущая, писательница и активистка ЛГБТ-движения.

Ривера появилась на свет в Санта-Кларите, штат Калифорния, но большую часть жизни провела в Лос-Анджелесе. У девушки пуэрториканские, африканские и немецкие корни.

Когда ей было восемь месяцев, она вместе с мамой перебралась в Лос-Анджелес, где стала ребенком-моделью.

В этом качестве она появилась во множестве рекламных роликов.

Карьера в кино

Карьера Риверы также началась еще в детстве: она снималась в телесериалах и рекламных роликах.

Когда девочке было всего 4 года, ей досталась одна из ведущих ролей в американском ситкоме "Королевская семья". В то же время она участвовала в съемках и других шоу. Хотя "Королевская семья" стартовала достаточно хорошо, после смерти ключевой звезды сериала, Рэдда Фокса, рейтинги сразу начали падать, и шоу пришлось закрыть после одного сезона.

За роль в сериале Ривера получила номинацию на премию "Молодой актер".

Пика славы Ная достигла благодаря роли Сантаны Лопез - одной из главных героинь сериала "Хор", который транслировался на телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Ривера приняла участие в съемках шести сезонов сериала, повествующего о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление").

В 2014 году ей досталась ведущая роль в триллере-блокбастере "Дом", и в этом же году актриса сыграла свадьбу с актером Райаном Дорси, от которого родила сына. В 2018 году супруги приняли решение расстаться и развелись.

"Проклятие" сериала "Хор"

BBC отмечает, что двое коллег Наи по сериалу "Хор" тоже погибли. В свою очередь, в Сети уже строят конспирологические теории о смертях актеров сериала.

Канадский актер Кори Монтейт скончался в 2013 году от передозировки наркотиков, когда ему был 31 год. Другой актер, Марк Саллинг в 2018 году совершил суицид в возрасте 35 лет. До этого мужчина признал себя виновным в хранении детской порнографии и находился в ожидании приговора.

Что еще известно?

Ная Ривера некоторое время состояла в романтических отношениях с Саллингом, но он не был отцом ее сына.

В 2010-2012 годах Наю трижды включали в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин планеты".

Ная Ривера играла в эпизодах сериалов "Коварные горничные", "Спасатели Малибу" и "C.S.I.: Майами". В 2011 году портал AfterEllen удостоил ее звания самой сексуальной женщины в мире, а спустя два года Ривера выпустила записанный совместно с рэпером Big Sean сингл Sorry.

Исчезновение

8 июля 2020 года Ривера была объявлена пропавшей без вести после того, как ее 4-летний сын Джози был обнаружен в арендованной лодке на озере Пиру. Примерно через три часа после того, как они вышли из дока, другой лодочник заметил, что Джози спит в лодке с надетым спасательным жилетом. На борту также нашли спасательный жилет для взрослых и удостоверение личности Риверы. Джози сказал следователям, что его мать отправилась поплавать, но так и не вернулась.

На берегу был обнаружен автомобиль Риверы.

9 июля власти объявили, что Ная Ривера, скорее всего, погибла.

"Если тело запуталось в водорослях, то его никогда не найдут... Под водой много деревьев и растений. В них можно легко запутаться. Поэтому озеро небезопасно для ныряльщиков",

- объяснил глава бюро шерифа Кевин Донахью.