Журнал: Банковскис незадолго до смерти поделился странным сообщением

12 июля в возрасте 47 лет скончался писатель и публицист Паул Банковскис. Журнал Privātā Dzīve сообщает, что за несколько часов до смерти он поделился странным сообщением.
Полиция начала уголовный процесс по факту его смерти.
Знакомые писателя говорят - у него были проблемы с сердцем, но еще больше все осложнял образ жизни Банковскиса. После смерти спутницы, писательницы Андры Нейбурги, в марте прошлого года он боролся с алкогольной зависимостью, сообщает журнал.
Беспокойство вызывает и последняя опубликованная писателем фотография в Instagram.
На ней видны скомканные джинсы, а прокомментирована фотография странной надписью "Ar gie v." Возможно, писатель хотел написать прощальные слова - Ar Dievu ("С Богом").
Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете.
Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.
Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на Приз года в латвийской литературе.
Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv.
В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.
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