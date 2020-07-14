Журнал: Банковскис незадолго до смерти поделился странным сообщением

Полиция начала уголовный процесс по факту его смерти.

Знакомые писателя говорят - у него были проблемы с сердцем, но еще больше все осложнял образ жизни Банковскиса. После смерти спутницы, писательницы Андры Нейбурги, в марте прошлого года он боролся с алкогольной зависимостью, сообщает журнал.

Беспокойство вызывает и последняя опубликованная писателем фотография в Instagram.

На ней видны скомканные джинсы, а прокомментирована фотография странной надписью "Ar gie v." Возможно, писатель хотел написать прощальные слова - Ar Dievu ("С Богом").

Согласно архиву агентства LETA, Банковскис родился в 1973 году в Лигатне, учился в Рижской средней школе прикладного искусства и изучал философию в Латвийском университете.

Банковскис - писатель и публицист, автор нескольких романов, сборников рассказов и сценариев. За сценарий к фильму Gustavs Klucis. Nepareizais latvietis получил награду "Большого Кристапа", а за детскую книгу Mazgalvīši spēlē mājās - приз Яниса Балтвилкса.

Дважды получал награды в конкурсе романов журнала Karogs и несколько раз выдвигался на Приз года в латвийской литературе.

Во время учебы Банковсис в качестве внештатного автора писал для таких изданий, как Literatūra un Māksla, Labrīt, Rīgas Laiks, позднее также для газеты Diena и портала Ir.lv.

В июне этого года вышел новый роман Банковского Pasaules vēsture.