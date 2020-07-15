"Он алкоголик, фантазер, но не насильник". Собчак заступилась за журналиста, которого обвинили в харассменте

Напомним, в понедельник, 13 июля, в российском сегменте микроблога Twitter началась стихийная кампания по разоблачению домогательств. К полудню вторника стало известно, что "Сбербанк" и телеканал "Дождь", сотрудники которых были обвинены, уже инициировали разбирательства, а шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков, имя которого также прозвучало, уже объявил об отставке.

Подробнее об этом громком деле можно узнать в статье:

Собчак сообщила, что долго работала вместе с Лобковым на "Дожде". После ее ухода они перестали общаться, при этом, по словам ведущей, Лобков говорил о ней много плохого.

"Паша своеобразный человек, и много обо мне говорил плохого после моего ухода с "Дождя", много говорил и неправды, а потом звонил в ночи и долго разговаривал, а потом опять говорил плохое, а потом опять извинялся. В какой-то момент я просто перестала подходить к телефону. Но. Я-за справедливость.

Паша все, что угодно: алкоголик, любитель преувеличить, фантазер, но он НЕ насильник. И никогда им не был.

Мог сказать про проходящего мимо парня "какой шикарный спортик", мог писать скабрезности в смс Владу Пушкареву и другим коллегам с "Дождя". Но все это был безобидный троллинг и все всегда это понимали. Это было всегда не про секс, а про шутку. Паша совращал и харасил? Вы серьезно? Паша сам про себя всегда смеясь говорил: "Мой удел это сексэскорт и коллегатроллинг"", - написала она.

Ведущая отметила, что считает важным отстаивать "общее право шутить, троллить, издеваться, изголяться и саркастически ехидствовать" по любому поводу. Собчак также посчитала, что происходящее с Лобковым - это попытка сторонников "новой этики" копировать западные тренды: "Вначале подсмотрели на западе, как линчуют Кевина Спейси и Джоан Роулинг, а потом решили "купить платье по последней парижской моде" и начали линчевать то Колпакова, то вот теперь Лобкова и многих-многих других".

Сам журналист "Дождя" Павел Лобков после обвинений в сексуальных домогательствах публично извинился.

"Да, я вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой. Не оправдывая себя, я прошу меня понять - границы телесной неприкосновенности для меня остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ, которые устанавливались в процессе общения. Это время ушло.

"Нет" для меня всегда значило "нет", и никогда я не использовал насилия или шантажа", - написал он.

Сегодня меня обвинили в домогательствах. Это тяжелое обвинение. Что я могу сказать? Да, я вырос в то время, когда... Опубликовано Pavel Lobkov Вторник, 14 июля 2020 г.

В свою очередь главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко ситуацию прокомментировал так: "В самое ближайшее время эта ситуация (ситуации) будет разобрана и проговорена на телеканале. Мы проведем ревизию отношений внутри компании, чтобы подобное больше не повторялось".