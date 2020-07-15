"Меня изолируют, но я снова встаю". Неуловимый Бэнкси нарисовал чихающих крыс в вагоне метро

В видеоролике, который он разметил в Instagram, человек в спецовке, изображающий уборщика (предположительно, это сам Бэнкси) требует, чтобы пассажиры отошли и дали ему заниматься своей работой, после чего начинает рисовать внутри вагона сюжеты с крысами.

Русская службы BBC пишет, что ношение маски в общественном транспорте в Лондоне обязательно, однако это требование далеко не всегда и не всеми выполняется.

В вагоне метро Бэнкси изобразил своих фирменных крыс, живущих в мире коронавируса. Одна из крыс в вагоне поезда чихает, другая - пользуется санитайзером.

На видео можно увидеть, что в баллоне для дезинфицирующего средства известного автора граффити была голубая краска, а крыс он рисовал с помощью трафаретов. За работой Бэнкси наблюдали немногочисленные пассажиры метро.

На двери вагона Бэнкси написал "I get lockdown, but I get up again" ("Меня изолируют, но я снова встаю").

"Медуза" приводит слова оператора лондонского общественного транспорта Transport for London (TfL), который сообщил, что работа Бэнкси была удалена несколько дней назад, так как TfL борется с граффити. "Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в подходящем месте", - заявил он.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, на Instagram-странице анонимного художника Бэнкси появились фотографии из его квартиры с изображением крыс.

Крысы были изображены в "разгромленном" туалете. Каждая из них вписывалась в интерьер и была нарисована в действии. К примеру, одна из них сидела на зеркале, другая разматывала рулон туалетной бумаги, а третья и вовсе делала засечки, будто бы считала дни до завершения карантина.