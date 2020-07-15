Отдых Прилучного с детьми в компании Карпович вызвал вопросы. Муцениеце ответила кратко

Напомним, канал Super.ru разместил снимки и видео, где можно совершенно точно видеть, что Прилучный отдыхает с Карпович. Звезда сериала "Папины дочки" купалась и играла с детьми. Она также носила на руках маленькую Мию.

После публикации этих фото бывшую супругу Павла буквально завалили вопросами в Сети - в основном подписчики интересовались, как Агата позволила бывшему мужу взять на отдых с другой девушкой их двоих маленьких детей, которые, возможно, еще не до конца понимают, что родители действительно расстались.

Например, пользователь под ником sviridovich.maria написала следующее: "Агата, ну как можно было отпустить их на море с какой-то первой попавшейся? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится, а детям опять привыкать? Это большой стресс для детей".

ФОТО: Instagram/agataagata

На этот комментарий ответила сама Муцениеце, несмотря на то, что многие поклонники актрисы обвинили автора вопроса в бестактности.

"Я отпускала только с папой", - написала Агата.

По всей видимости, этой фразой она хотела сказать, что не знала, что Прилучный берет с собой в отпуск девушку.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что популярные актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение развестись. 15 июня прошло заседание суда по делу о разводе.

Развод Прилучного и Муцениеце прошел относительно мирно. Вопросы о разделе имущества и выплате алиментов бывшие супруги решили полюбовно и без помощи юристов. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве, а опеку они поделили поровну: хотя дети живут с мамой, они могут видеться с отцом, когда он этого захочет.

Официальных заявлений о новом романе ни Мирослава Карпович, ни сам Прилучный пока не делали.