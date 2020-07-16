Адвокат задержанного губернатора Хабаровского края: "Фургал благодарит за митинги, но не одобряет их"

"Фургал никакого отношения к тем выступлениям жителей Хабаровска не имеет, он их благодарит, но не одобряет таких массовых выступлений", - заявил он.

Адвокат также сообщил о готовности его клиента сотрудничать со следствием во имя установления истины.

Ранее 16 июля Мосгорсуд оставил губернатора под стражей до 9 сентября.

С 11 июля в Хабаровском крае ежедневно проходят митинги в поддержку Фургала, протестующие требуют его освободить. Комментируя протесты, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что люди имеют право выражать свою точку зрения и что губернатора в регионе многие поддерживают.

14 июля Фургала посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По их словам, он пожаловался, что не получал посылок, писем или свежих новостей.

"Посетили вчера Фургала, он пока в карантинной камере с неработающим телевизором. Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нем, ругают ли. Переживает, что оторван от реальности", - сообщила после этого член ОНК Ева Меркачева.

Адвокат Кожемякин подтвердил, что и на 16 июля его подзащитный не получил ни писем, ни посылок, также адвокаты не имели возможности встретиться с ним в СИЗО. "Мы надеемся, что на следующей неделе мы к нему попадем", - сказал он.

Контекст: Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля и доставили в Москву.

Следствие считает, что он причастен к организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

Московский суд отправил Фургала в СИЗО на два месяца. Вину он не признает.

В выходные, 11 и 12 июля, прошли акции в поддержку Фургала, ставшие самыми массовыми на Дальнем Востоке за несколько лет.

По оценке СМИ, на первом митинге побывали до 30 тысяч человек, по данным полиции – до 12 тысяч. ​Далее митинги стали менее численными, но не утихают пятый день подряд.

Мэр Хабаровска называет акции "губительными для здоровья", а Кремль советует людям "набраться терпения".