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  • Экс-солистка группы Serebro о шоу-бизнесе и Фадееве: "Мне быстро обломали крылья"

Экс-солистка группы Serebro о шоу-бизнесе и Фадееве: "Мне быстро обломали крылья"

Полина Фаворская

ФОТО: https://www.instagram.com/favlav/

28-летняя экс-участница группы Serebro Полина Фаворская дала большое интервью изданию Cosmopolitan. В нем она рассказала о работе с Максом Фадеевым и своем решении покинуть коллектив. 

Фаворская писала песни еще до того, как стала петь в группе Serebro. Она всегда хотела попасть в шоу-бизнес, но родители ее отговаривали и указывали на то, что для этого нужны связи. Случайно Полина попала на кастинг. Так она стала одной из участниц трио Serebro.

На тот момент еще юная Фаворская восхищалась Фадеевым и была счастлива, что он выбрал именно ее. 

"Но мне быстро обломали крылья", - заметила она.

Оказалось, что работа в коллективе - это не совсем то, о чем она мечтала. 

"Я была наемным работником, солдатом, от которого требовали четкого исполнения задач и подчинения. О творчестве речи не шло", - призналась Полина. 

Фаворскую упрекали за излишнюю худобу и уговаривали больше есть. Она также не понаслышке знает, что такое буллинг. 

"После ухода из группы я заново училась себя принимать. И решила собрать свою команду - рок-бэнд", - сказала она. 

Это не первое признание Фаворской о группе Serebro, но на этот раз оно было эмоциональным. 

Напомним, Максим Фадеев распустил весь свой лейбл MALFA вместе с группой Serebro в конце 2019 года. Сейчас Полина Фаворская развивает сольный проект FavLav.

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