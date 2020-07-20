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Видео ⟩ "Как отдохнули на море?": Муцениеце расспросила детей про поездку с Прилучным

Агата Муцениеце

ФОТО: скриншот видео

Примерно неделю обратно в Сети активно обсуждалась поездка Павла Прилучного с детьми на море. На снимках было видно, что Мия и Тимофей отдыхают не только с папой, но и в сопровождении актрисы Мирославы Карпович

Подписчики мгновенно стали расспрашивать Агату Муцениеце о том, зачем она отпустила наследников на отдых с посторонней женщиной. Но оказалось, что актриса была не в курсе происходящего. 

Дальше Муцениеце решила продолжить эту тему и разместила видео, полное интриги. Звезда анонсировала, что расспросила об отдыхе с Прилучным и Карпович собственных детей - Мию и Тимофея. 

"Дорогие друзья, с вами передача "Честный развод". Как вы поняли, она не просто про разводы, а это честный развод на честный разговор.

Сегодня у меня в гостях мои отпрыски. И мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Рассказывайте, ребята, как отдохнули на море?"  - спросила она у детей. 

Правда, на этом видео оборвалось. Надеемся, что актриса опубликует продолжение. 

Фолловерам Агаты короткий ролик понравился:

"Молодец Агата. Без трагедий, с юмором", "С кем был ваш папа на море?", "Это мощно", "Папа сказал всем молчать", "Урыла", - писали люди в комментариях. 

Напомним, ранее в сторис Муцениеце призналась, что тяжело переживает развод с Прилучным. Она отметила, что благодарна своим поклонникам, которые ее так поддерживают и пишут столько приятных комментариев. 

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