Видео ⟩ "Как отдохнули на море?": Муцениеце расспросила детей про поездку с Прилучным

Примерно неделю обратно в Сети активно обсуждалась поездка Павла Прилучного с детьми на море. На снимках было видно, что Мия и Тимофей отдыхают не только с папой, но и в сопровождении актрисы Мирославы Карпович.
Подписчики мгновенно стали расспрашивать Агату Муцениеце о том, зачем она отпустила наследников на отдых с посторонней женщиной. Но оказалось, что актриса была не в курсе происходящего.
Дальше Муцениеце решила продолжить эту тему и разместила видео, полное интриги. Звезда анонсировала, что расспросила об отдыхе с Прилучным и Карпович собственных детей - Мию и Тимофея.
"Дорогие друзья, с вами передача "Честный развод". Как вы поняли, она не просто про разводы, а это честный развод на честный разговор.
Сегодня у меня в гостях мои отпрыски. И мы расставим все точки над i и узнаем всю правду. Рассказывайте, ребята, как отдохнули на море?" - спросила она у детей.
Правда, на этом видео оборвалось. Надеемся, что актриса опубликует продолжение.
Фолловерам Агаты короткий ролик понравился:
"Молодец Агата. Без трагедий, с юмором", "С кем был ваш папа на море?", "Это мощно", "Папа сказал всем молчать", "Урыла", - писали люди в комментариях.
Напомним, ранее в сторис Муцениеце призналась, что тяжело переживает развод с Прилучным. Она отметила, что благодарна своим поклонникам, которые ее так поддерживают и пишут столько приятных комментариев.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!