FreeBritney: Что означает акция в Сети по спасению Бритни Спирс?

Напомним, с 2008 года звезда находится под опекунством. Поклонники Бритни считают, что так она находится "как бы в заключении".

Об этом якобы говорят ее "зашифрованные" посты в Instagram. За это время у артистки вышло 4 студийных альбома, она появилась в эпизоде сериала "Как я встретил вашу маму" и заключила выгодный контракт. Что же беспокоит фолловеров?

Бритни Спирс ФОТО: Scanpix/ MARIO ANZUONI / REUTERS

Разберем биографию этой певицы по полочкам.

Популярность пришла к Бритни Спирс еще в 16-летнем возрасте. Тогда она выпустила сингл Baby One More Time, который мгновенно стал суперхитом в 18 странах мира.

Все беды начались после ее развода с Кевином Федерлайном, в браке с которым Бритни состояла два года. У пары родилось двое сыновей - Шон Престон и Джейден Джеймс.

Федерлайн после развода обвинил Спирс в "неадекватном поведении". В качестве примеров он привел ее сбривание волос на голове, нападение на машину папарацци, злоупотребление запрещенными веществами и "британский акцент". Так мужчина смог заполучить родительские права на обоих детей. Бритни же не была настроена отдавать детей отцу - это все превратилось в публичный скандал. В возрасте 26 лет звезду вынесли на носилках из ее дома, который был окружен пожарными и полицейскими.

После этого Бритни была помещена в психиатрическую лечебницу. Опекунство получили ее отец Джейми Спирс и адвокат семьи Эндрю Уоллет. Оно было временным, но переросло в постоянное.

В 2019 году отец Бритни уже не мог исполнять роль опекуна из-за своего здоровья. Теперь всем стал распоряжаться личный менеджер певицы Джоди Монтгомери.

Если верить американским изданиям, то опекуны Спирс имеют полный контроль над ее делами как с точки зрения финансов, так и с точки зрения состояния ее здоровья и решений, касающихся ее личной жизни.

Опекуны управляют состоянием Бритни, которое, по данным британской газеты Daily Telegraph, оценивается примерно в 215 млн долларов. Джоди Монтгомери, по данным СМИ, будучи легальным опекуном, ежегодно получает зарплату в общей сложности в 1,1 млн долларов.

Еще несколько условий о которых говорят журналисты: Бритни не может садиться за руль, голосовать, выходить замуж, рожать детей, тратить деньги, осуществлять личный контроль за финансовыми сделками, нанимать адвоката по собственному усмотрению, публично высказываться об условиях опекунства - это лишь часть из списка.

Обычно такие условия соблюдают с теми, кто недееспособен, но Спирс ведет активный образ жизни. Об этом говорит развитие ее карьеры и медийность. Кроме музыкального творчества, она запустила модный лейбл и линейку парфюма под собственным именем.

Бритни Спирс ФОТО: Scanpix/MARIO ANZUONI/REUTERS

Весной 2019 года заговорили, что Бритни перестала принимать свои лекарства, тогда якобы ее отец отменил все ее выступления в Лас-Вегасе и поместил ее в клинику.

Сразу после этих слухов от анонима появился хештег и целое движение FreeBritney.

Его поддержали Майли Сайрус и Роуз Макгоуэн. Знаменитости настаивали на том, что Бритни продолжает много работать и обогащать своих опекунов, но у нее совсем нет прав.

В результате более 109 тыс. человек подписали петицию в Белый дом с требованием отозвать опекунство над Бритни, и более 190 тыс. человек подписали петицию на Change.org с требованием вернуть певице право назначить собственного адвоката. Об этом сообщает BBC.

Вопрос с "движением по спасению" Бритни сейчас особенно на повестке, ведь на 22 июля назначен пересмотр условий опекунства.

Напомним, что в последнее время Бритни очень активна в соцсетях. Она регулярно выкладывает видеоролики своих занятий фитнесом, танцами и пишет вдохновляющие цитаты.

Поклонники заметили любопытное совпадение.

Однажды кто-то из ее фанатов написал: "Надень желтую майку в своем следующем видео, если тебе нужна помощь". После этого певица разместила в Instagram видео, в котором она просто ходит взад-вперед, одетая в желтый кроп-топ. Следующей была просьба разместить фото голубя. Действительно на странице звезды появилась странная картинка, на которой были изображены голуби.

Доподлинно неизвестно, сама ли Бритни управляет своим Instagram-аккаунтом или нет.

Ранее Бритни Спирс случайно сожгла собственный тренажерный зал.