Вт, 21.07.2020
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Фото ⟩ Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья

Алла Пугачева и дети

ФОТО: скриншот видео

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вот уже 9 лет состоит в браке с Максимом Галкиным. Звездная пара воспитывает двоих совместных детей - Лизу и Гарри. Недавно 71-летняя артистка сделала публикацию, в которой поделилась секретами семейного счастья. 

Певица и ее супруг регулярно делятся с фанатами снимками и видео с наследниками, а недавно Алла Борисовна поделилась секретом хорошего брака. 

"Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед", - иронично заметила она. 

Подписчики Пугачеой поспешили поддержать ее в комментариях. 

"Солнечная , позитивная, мудрая, счастливая", "Умнейшая женщина и талантливая актриса. Браво!", "Здоровья вам и детям", - писали фолловеры. 

Впрочем, были и те, кто посчитал, что Алла Борисовна выглядит усталой и больной. 

Ранее Алла Пугачева поэкспериментировала со стилем.

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