Фото ⟩ Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вот уже 9 лет состоит в браке с Максимом Галкиным. Звездная пара воспитывает двоих совместных детей - Лизу и Гарри. Недавно 71-летняя артистка сделала публикацию, в которой поделилась секретами семейного счастья.
Певица и ее супруг регулярно делятся с фанатами снимками и видео с наследниками, а недавно Алла Борисовна поделилась секретом хорошего брака.
"Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед", - иронично заметила она.
Подписчики Пугачеой поспешили поддержать ее в комментариях.
"Солнечная , позитивная, мудрая, счастливая", "Умнейшая женщина и талантливая актриса. Браво!", "Здоровья вам и детям", - писали фолловеры.
Впрочем, были и те, кто посчитал, что Алла Борисовна выглядит усталой и больной.
Ранее Алла Пугачева поэкспериментировала со стилем.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!