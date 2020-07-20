Фото ⟩ Алла Пугачева раскрыла секрет семейного счастья

Певица и ее супруг регулярно делятся с фанатами снимками и видео с наследниками, а недавно Алла Борисовна поделилась секретом хорошего брака.

"Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед", - иронично заметила она.

Подписчики Пугачеой поспешили поддержать ее в комментариях.

"Солнечная , позитивная, мудрая, счастливая", "Умнейшая женщина и талантливая актриса. Браво!", "Здоровья вам и детям", - писали фолловеры.

Впрочем, были и те, кто посчитал, что Алла Борисовна выглядит усталой и больной.

Ранее Алла Пугачева поэкспериментировала со стилем.