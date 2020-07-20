Цифра дня: Филипп Киркоров и его сбережения за 30 лет

Артист указал, что пандемия оказала сильное влияние на его коллектив - участники выживают как могут.

"Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то – разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился", - сказал Киркоров.

Он объяснил, что ситуация действительно тяжелая.

"Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи", - уверен Филипп.

Да, на всем этом фоне могут происходить фестивали и какие-то единичные концерты, но "люди потеряли возможность зарабатывать деньги". Потребуется два года, чтобы многие пришли в себя и позволили себе приобрести билеты на концерт.

Что касается самого Киркорова, то он финансовые трудности почувствовал не так остро.

Филипп Бедросович подчеркнул, что в настоящее время может спокойно позволить себе не работать. За 30 лет у артиста скопились неплохие сбережения, которых, по его подсчетам, ему хватит на ближайшие 10 лет.

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что Филипп Киркоров распродает свой гардероб.