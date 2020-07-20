Успех, опасная травма и неожиданная смерть: актеры "Особенностей национальной охоты" тогда и сейчас

Чудаковатый егерь Кузьмич, восторженный финн Райво, колоритный следователь Соловейчик и любитель крылатых выражений генерал Иволгин - эти персонажи из фильмов Александра Рогожкина давно стали любимыми и родными. RUS TVNET предлагает узнать, что стало с этими актерами.