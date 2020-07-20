Ср, 22.07.2020
Фигура неоднозначная, на грани того, что можно назвать маргинальностью, и люди могут воспринять его назначение как издевательство. Политолог Аббас Галлямов о новом губернаторе Хабаровского края
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • Успех, опасная травма и неожиданная смерть: актеры "Особенностей национальной охоты" тогда и сейчас

Успех, опасная травма и неожиданная смерть: актеры "Особенностей национальной охоты" тогда и сейчас

Продолжение статьи
1 / 6
Далее
Вилле Хаапасало - Райво

ФОТО: https://www.instagram.com/strugachev//victor_bychkov_kuzmich/коллаж RUS TVNET

Чудаковатый егерь Кузьмич, восторженный финн Райво, колоритный следователь Соловейчик и любитель крылатых выражений генерал Иволгин  - эти персонажи из фильмов Александра Рогожкина давно стали любимыми и родными. RUS TVNET предлагает узнать, что стало с этими актерами. 

Кроме картин "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период", был также снят фильм "Особенности национальной политики".

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Продолжение статьи
1 / 6
Далее
Вилле Хаапасало - Райво

Последние новости

НАВЕРХ