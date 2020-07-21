Ивлеева запустила новое шоу: прищепки, кувырки и шутки про проституток с Басковым

Шоу построено на том, что Ивлеева и ее гость должны выполнить за деньги челлендж, который придумали подписчики. На проекте есть 8 правил:

1. Ивлеева и ее гость играют на свои деньги. Игра начинается с банка в 180 тысяч рублей (чуть более 2 тысяч евро). Но от выпуска к выпуску стартовый банк может меняться.

2. Ведущая и гость крутят рулетку по очереди. Число на ней определяет номер карточки с челленджем.

3. Настя и гость по очереди предлагают ставки. Как написано в условиях шоу, суть ставки проста - за сколько денег ты сможешь повторить челлендж.

4. Если Настя или гость не могут повторить челлендж, то автор задания получает сумму ставки.

5. Если Настя повторяет задание, то звездный гость выплачивает ей ее ставку. Если же гость - то Ивлеева ему выплачивает названную сумму.

6. Если Настя успешно выполняет челлендж, то ее выигрыш отправляется в банк шоу. В конце сезона этот банк будет разыгран между лучшими заданиями.

7. Если у одного из участников (Насти или гостя) не получается выполнить челлендж, один раз за программу они могут все-таки помочь друг другу. Можно выполнить задание за соперника.

8. Даже если челлендж выполнен - половина финальной ставки отправляется его автору.