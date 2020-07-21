Ср, 22.07.2020
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  • "Дом разнесли просто в хлам": Лолита рассказала о неприятностях с прислугой

"Дом разнесли просто в хлам": Лолита рассказала о неприятностях с прислугой

Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Лолита Милявская во время фестиваля "Славянский базар" поговорила с журналистами. Ее слова приводит портал "Комсомольская правда". 

Лолита призналась, что пандемия позволила ей сделать перерыв на долгожданный отдых. Наконец-то она смогла заняться теми делами, на которые до этого не было времени.

"Раньше просто не доходили руки. Я избавилась от домработницы и от семейной пары, которая присматривала за моей дачей", - сказала она.

Певица объяснила, что она убирает все плохое и ищет новое.

"Я безболезненно избавляюсь от людей, которые мне не нужны. Раньше я прилетала-улетала, ни с чем не разбираясь - главное вовремя выдать зарплату. А люди продолжали косячить..." - призналась она. 

Например, со слов Милявской, она девять месяцев не появлялась на даче, но решила проведать котов, ради которых там и жила семейная пара.

"Оказалось, что дом разнесли просто в хлам. Было желание вальнуть, вот реально убить! Но я их просто уволила - статьи я знаю. А вообще чувствую, что становлюсь социопатом", - подытожила певица. 

Ранее 56-летняя Лолита настолько похорошела, что стала привлекать молодых поклонников

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