В Латвии продолжают искать людей. Вот новый список - помогите, если что-то знаете!

Зигмунда Лиепу 1956 г. р., который проживал на ул. Весетас в Риге, ищет сын Сергей. "Мою маму зовут Валентина".

Андрея Спрогиса 1966 г. р. из волости Вайвес ищет друг Николай.

Яниса Страутниекса 1963 г. р., который может проживать на ул. Пулквежа Бриежа в Сигулде, ищет дочка Наталия. "Последная встреча с отцом была в 1988 году".

Петериса Фирсова 1947-48 г. р., живущего в Сигулде на ул. Рожу, ищет Валентина Фирсова.

Дзинтарса Спаллиса 1946 г. р., который может проживать на ул. Аглонас в Риге, ищет дочь Инга.

Улдиса Вейде 1948 г. р. из волости Лайдзес ищет дочь Полина. "Может, у меня есть сестры, братья".

Савина Дмитрия Николаевича 1968-71 г. р, который жил на ул. Слокас в Риге, ищет сводная сестра Эльвира.

Александра Цветкова 1954 г. р., проживавшего на ул. Аусекля в г. Виляны, ищет сын Святослав.

Панькова Сергея Петровича 1970 г. р. и Панькова Федора ищет двоюродный брат Роман.

Инету Мазкалниню 1965 г. р., которая, возможно, живет на проспекте Булдуру в Юрмале, ищет подруга Елена.

Вячеслава Иванова 1962 г. р и Рихарда Иванова из г. Краслава ищет Геннадий.

Галину Шилкину 1981 г. р., которая может проживать на ул. Плявниеку в Риге, ищет родственница Людмила.

Наталью Крылову 1951 г. р., проживавшую на ул. Унияс в Риге, ищет двоюродная сестра Наталья.

Игоря Соколовского 1972 г. р., который, возможно, живет на бульваре Анниньмуйжас в Риге, ищет двоюродная сестра Анастасия.

Ирину Пышкину 1952 г. р., которая может проживать в Риге (в Пурвциемсе), ищет дочь Татьяна.

Валентину Хорунженко и ее семью, которая жила на ул. Маза Кална в Риге, ищет сестра Клавдия.

Виталия Зайцева 1957-58 г. р., который жил на ул. Плявиню в Юрмале, ищет сын Роман.

Андрея Пундурса 1975 г. р., который может проживать на ул. Вентспилс в Резекне, ищет Елена. "Связь оборвалась в 2001 году".

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv, моб. тел. 29923833.