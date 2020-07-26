Прилучный подарил Карпович купленное для Муцениеце авто, а Заворотнюк заговорила?

Итак, начнем с одного из главных ньюсмейкеров в российском шоу-бизнесе - Павле Прилучном. На этот раз на многочисленных сайтах стали появляться заголовки:

"Павел Прилучный подарил Мирославе Карпович машину, которую покупал Агате", "Прилучный подарил Карпович купленный для Муцениеце автомобиль", "По следам Тарасова: Прилучный подарил машину жены Мирославе Карпович".

Журналисты приводят слова якобы друга Прилучного, который знает, что актер подарил Мирославе новый джип Range Rover. Правда, говорят, что изначально данный автомобиль предназначался для бывшей супруги артиста.

Пишут, что после ссоры с Агатой Муцениеце Павед забрал автомобиль. "Комсомольская правда" цитирует слова соседей, которые якобы видели, как Мирослава ездит на этой машине.

Мирослава Карпович ФОТО: https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/?hl=en

Какие бдительные соседи! Наверное, актер несказанно рад таким хорошим людям рядом.

Если вы думаете, что соседи рассказали журналистам только это, то вы ошибаетесь. Появились слухи, что актер тратит на новую возлюбленную баснословные деньги, он перестал платить за жилье, а то и вовсе хочет его продать.

Ну с такими-то соседями... Любой бы хотел!

Кстати, Прилучного такие разговоры вокруг его личной жизни порядком достали.

"Комсомольская правда" приводит слова Павла в комментариях к публикации, в которой он указывает, что хочет купить детям игровой домик.

"Хочу, чтобы дети больше времени проводили на улице и развивались полноценно с минимум гаджетов", - написал он.

Но у актера тут же спросили: "Поэтому они живут летом в квартирке?".

Тогда Прилучный отреагировал очень резко, и посоветовал людям смотреть "Дом-2", а не наблюдать за его личной жизнью.

"Моя личная жизнь - это моя личная жизнь. Хотите копаться в чужих грязных трусах — смотрите "Дом-2". А от меня отпишитесь", - написал он.

Кстати, а может актеру пойти на "Дом-2"? Популярность его и этого телешоу тогда бы вообще поднялась до небес!

Павел Прилучный ФОТО: скриншот видео

Следующий слух, который облетел все желтые издания был о тяжелобольной Анастасии Заворотнюк.

Портал Popcake.tv ссылаясь на анонимный источник заверяет, что актриса идет на поправку и придет на телепрограмму, чтобы рассказать о своей болезни.

"Настя Заворотнюк готовится дать большое интервью на телевидении", " СМИ: Заворотнюк готовится дать большое интервью на телевидении", "Анастасия Заворотнюк даст интервью на телевидении", "Первое после лечения от рака телеинтервью даст Заворотнюк", - эти и похожие заголовки заполнили интернет.

Можно с уверенностью сказать, что это не похоже на правду от слова "совсем". Во-первых уже не раз дочь и близкие Анастасии высказывались, что в СМИ появляется масса непроверенной информации. Часто цитируют докторов, которые к лечению Заворотнюк никакого отношения не имеют.

На Instagram-аккаунте звезды не раз указывалось, что единственная проверенная информация о состоянии актрисы сообщается здесь.

Мы уверены, что если бы это действительно было правдой, то или в аккаунте Насти или ее дочери Анны появилось бы сообщение, но там тихо.

Поэтому, есть ощущение, что новости о якобы появлении Заворотнюк на телевидении - это лишь "утка".

Официальных заявлений семья не делает - и это их право! Мы желаем Анастасии скорейшего выздоровления, а ее семье и родным сил и терпения.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, о том, что якобы Анастасия Заворотнюк выписана из больницы. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли.

Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.