Звезда "Полицейского с Рублевки" раскрыл секрет похудения на 40 килограммов

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал, как ему удалось похудеть на 40 килограммов. Об этом сообщает Пятый канал.
Попов рекомендует всем, кто желает похудеть, сначала обратиться к лечащему врачу и пройти обследование. Диета должна быть выбрана с учетом особенностей организма.
"Правильное питание и физические нагрузки", - отметил он.
Бег Роману противопоказан из-за травмы коленного сустава.
"Наматывал пешком круги у дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, делал растяжку. Все с рекомендациями врача, конечно". - рассказал артист.
Все тренировки проходили под наблюдением врача.
Роман не желает останавливаться на достигнутом. Кроме того, на самоизоляции он немного набрал. Причина в том, что актер любит готовить.
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