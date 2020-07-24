Звезда "Полицейского с Рублевки" раскрыл секрет похудения на 40 килограммов

Попов рекомендует всем, кто желает похудеть, сначала обратиться к лечащему врачу и пройти обследование. Диета должна быть выбрана с учетом особенностей организма.

"Правильное питание и физические нагрузки", - отметил он.

Бег Роману противопоказан из-за травмы коленного сустава.

"Наматывал пешком круги у дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, делал растяжку. Все с рекомендациями врача, конечно". - рассказал артист.

Все тренировки проходили под наблюдением врача.

Роман не желает останавливаться на достигнутом. Кроме того, на самоизоляции он немного набрал. Причина в том, что актер любит готовить.