Пт, 24.07.2020
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  • Звезда "Полицейского с Рублевки" раскрыл секрет похудения на 40 килограммов

Звезда "Полицейского с Рублевки" раскрыл секрет похудения на 40 килограммов

Роман Попов в роли Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки"

ФОТО: скриншот видео

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов рассказал, как ему удалось похудеть на 40 килограммов. Об этом сообщает Пятый канал. 

Попов рекомендует всем, кто желает похудеть, сначала обратиться к лечащему врачу и пройти обследование. Диета должна быть выбрана с учетом особенностей организма.

"Правильное питание и физические нагрузки", - отметил он. 

Бег Роману противопоказан из-за травмы коленного сустава.

"Наматывал пешком круги у дома, который мы снимаем в Подмосковье, спускался-поднимался по лестнице, делал растяжку. Все с рекомендациями врача, конечно". - рассказал артист. 

Все тренировки проходили под наблюдением врача. 

Роман не желает останавливаться на достигнутом. Кроме того, на самоизоляции он немного набрал. Причина в том, что актер любит готовить. 

Ранее похудевший на 100 килограммов Фадеев рассказал, как ему это удалось.

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