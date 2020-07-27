"Шестой брак будет": Лолита рассказала о новом избраннике

56-летняя исполнительница Лолита Милявская стала гостьей на фестивале в Витебске. Во время разговора с журналистами она рассказала о своем мужчине. Она даже не исключила вероятность еще одной свадьбы.
Известно, что мужчина должен быть приехать на фестиваль вместе с Лолитой, но остался работать. Певица подчеркнула, что он бизнесмен и хорошо зарабатывает. Она считает - это правильным, ведь ей безработные больше не нужны.
Что касается из отношений, то они развиваются очень хорошо, хотя мужчина и на восемь лет младше Лолиты, но она заверяет, что не готова спать со стариком.
"Кипятком друг от друга не писаем - нам же не по 18 лет. И бабочки в животе - это вредно. Я без бабочек уже. Но если позовет замуж - пойду.
Шестой брак будет, если считать первый, который был фиктивным", - цитирует звезду StarHit.ru.
Напомним, в апреле 2020 года Лолита Милявская развелась со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым.
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