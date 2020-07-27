Рижский диджей Родион Гордин сделал официальный ремикс для Макса Барских

"Это наверное мой самый масштабный проект, который я держал в секрете с начала лета. А это нелегко, когда ты делаешь официальный ремикс для Макса Барских. Я считаю Макса одним из самых талантливых русскоязычных музыкантов на сегодня и очень благодарен судьбе за возможность стать частью его истории. Спасибо всей команде! Мой ремикс на песню "По секрету" доступен везде", - написал Родион Гордин в социальных сетях.