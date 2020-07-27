Рижский диджей Родион Гордин сделал официальный ремикс для Макса Барских

В конце прошлой недели популярный украинский певец Макс Барских сообщил в своем Instagram профиле о скором выходе ремикса на песню "По секрету".
Настоящим сюрпризом для его латвийских поклонников стал факт, что автором нового ремикса является рижский диджей и музыкальный продюсер Родион Гордин.
"Это наверное мой самый масштабный проект, который я держал в секрете с начала лета. А это нелегко, когда ты делаешь официальный ремикс для Макса Барских. Я считаю Макса одним из самых талантливых русскоязычных музыкантов на сегодня и очень благодарен судьбе за возможность стать частью его истории. Спасибо всей команде! Мой ремикс на песню "По секрету" доступен везде", - написал Родион Гордин в социальных сетях.
Галерея: Макс Барских в Таллине
Стоит отметить, что это всего третий официальный ремикс на песню Макса Барских за всю его дискографию, что говорит о том, что артист по-настоящему оценил работу рижского продюсера. Ремикс выпустил в России и других странах крупнейший музыкальный лейбл Sony Music Russia.
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