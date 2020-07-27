Пн, 27.07.2020
В пандемию мы работали в круглосуточном режиме. Ни кадров, ни лекарств, ни технической поддержки, естественно, не было. Кто что мог, то и делал, сами по себе. Главный инфекционист Карачаевского района Лейла Батчаева
1

Тимати уходит из Black Star

Тимати

ФОТО: Black Star Wear

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) принял решение уйти из лейбла Black Star. Об этом он сам сообщил в соцсетях. Артист отметил, что желает начать сольную карьеру. При этом, по словам Тимати, часть бизнеса все еще остается за ним. 

Артист отметил, что "это не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет". Тимати указал, что они перевернули музыкальный рынок и построили единственный успешный "зонтичный бренд", который был основан на музыке. 

"Оглядываясь назад, порой не верится, что все это было сделано с нуля", - заметил Тимати.

Он подчеркнул, что сейчас лейбл потерял свой шарм и камерность, он погряз в статистике и бюрократии. Но потратив столько времени на создание своей "империи", рэпер четко понимает, чего же хочет теперь. 

Тимати указал, что теперь он независим от лейбла и не отвечает больше ни за одного артиста, а также не имеет отношения к деятельности компании. 

"Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам - удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!" - подытожил он. 

Артист поблагодарил всех своих коллег и анонсировал выход нового альбома в конце сентября. 

Галерея: Тимати в магазине Black Star Wear в Таллинне

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ