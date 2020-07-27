Тимати уходит из Black Star

Артист отметил, что "это не спонтанная рефлексия, а взвешенное решение партнеров, которые провели вместе более 20 лет". Тимати указал, что они перевернули музыкальный рынок и построили единственный успешный "зонтичный бренд", который был основан на музыке.

"Оглядываясь назад, порой не верится, что все это было сделано с нуля", - заметил Тимати.

Он подчеркнул, что сейчас лейбл потерял свой шарм и камерность, он погряз в статистике и бюрократии. Но потратив столько времени на создание своей "империи", рэпер четко понимает, чего же хочет теперь.

Тимати указал, что теперь он независим от лейбла и не отвечает больше ни за одного артиста, а также не имеет отношения к деятельности компании.

"Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам - удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!" - подытожил он.

Артист поблагодарил всех своих коллег и анонсировал выход нового альбома в конце сентября.

Галерея: Тимати в магазине Black Star Wear в Таллинне