Седокова о неудачных браках, внешности и ссоре с матерью: "Ты соберешь свои вещи и уйдешь"

В книге певица призналась, что долгие годы была гадким утенком. Потом она выросла и похорошела. Сделала карьеру на телевидении, пережила разочарование в любви, попала в группы "ВИА Гра", а потом встретила первого мужа. В автобиографии она дала ему псевдоним Вениамин.

(Известный факт, что первого мужа певицы звали Валентин Белькевич, он был капитаном киевского "Динамо".)

"Зачем ему, взрослому 30-летнему мужчине, известному футболисту, у которого были сотни роскошных эффектных красавиц, понадобилась я? На тот момент он уже давно и привычно жил роскошной жизнью, которую только можно было себе вообразить", - вспоминала звезда.

Мужчина зарабатывал хорошие деньги и не экономил. Анна считает, что покорила его своей наивностью. На тот момент, когда она узнала, что ждет ребенка, они встречались всего три месяца. Через неделю он сделал ей предложение.

"Правда, вместо кольца с бриллиантом почему-то подарил браслет - но тоже с бриллиантами", - цитирует Анну издание.

Но семейная жизнь не сложилась. Седокова считает, что тогда просто не понимала, что такое быть женой. Она хотела быть для него идеальной и думала, что так правильно.

"Я была ребенком и совершенно не понимала, как надо строить отношения с мужчинами. В результате он устроил свою семейную жизнь так, как было удобно ему. А удобно ему было следующим образом: у него была женщина для дома - для семьи, которая ждала его дома с горячим ужином.

А параллельно у него еще были женщины для утех, для развлечений. Я это тоже далеко не сразу поняла", - подчеркивает певица.

Зла на бывшего мужа она не держит. Им было просто не по пути. Тем более что мужчины этого больше нет в живых. Футболист Валентин Белькевич скончался в Киеве 1 августа 2014 года - причиной стала тромбоэмболия; ему был всего 41 год.

Седокова рассказала и о втором своем муже - Максиме Чернявском, отце второй дочери Анны, Моники. В книге она его называет Майк. Звезда призналась, что влюбилась в Майка и окончательно поссорилась с матерью. Женщина пыталась заставить дочь делать то, что ей хотелось, и не уезжать с Майком, но Анна тогда ей заявила:

"А сейчас ты соберешь свои вещи и уйдешь". Тогда ее мама все поняла, собралась и ушла. С тех пор они не общаются.