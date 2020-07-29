"Я сделала ее ближе к народу": Яна Брук о перевоплощении в образ Милды

На фотографиях статуя памятника Свободы ожила и отправилась по улицам Риги. Зашла в Narvesen за кофе, прогулялась по набережной, выпила кофе и подождала общественный транспорт.

Яна указала, что она очень давно хотела это сделать.

"Искала художника по боди-арту, фотографа и остальную группу", - рассказывает блогер.

Рисовала на Брук уже известная в Латвии мастер по боди-арту Светлана Козлова. Фотографом стал Оскар Людвикс.

"Если честно, это лишь одна из моих суперкрутых идей! От меня можно и нужно ждать чего-то крутого, смелого и свежего!" - заверила нас Яна.

Она подчеркнула, что живет в свободной стране.

"У нас за творчество не сажают. Ну, я так надеюсь (улыбается). Я не издевалась над Милдой, я сделала ее ближе к народу!" - объясняет блогер.

Брук считает, что эта работа должна "улыбнуть людей, а не оскорбить".

"Каждый выбирает сам... Поддержать мою художественную идею, поделиться в сетях, показать друзьям или написать злостный комментарий. Только вы сами это выбираете - быть хейтером или поддерживать художников", - подытожила красавица.

Она сопроводила снимки многозначительным текстом.

"Кстати, кто-то когда-нибудь задумывался, почему Милда? Почему эту женщину, девушку на памятнике зовут Милда, почему не Зане, не Яна, не Мария? Ведь варианты могли быть разные", - обратилась блогер к своим подписчикам.

Яна также рассказала, что до Милды немного в другом месте стоял памятник Петру Первому. Блондинка не позабыла упомянуть, когда установили памятник Свободы и что означают три звезды в руках статуи.

"Почему я вообще решила изобразить Милду такой, какую вы ее видите сейчас на этих фотографиях? Все просто.

Я считаю, что Милда свободная! Так же, как и мы! Она свободно может провести свой выходной, гуляя по своему городу и улыбаясь прохожим (наконец-то не с хмурым лицом).

Она свободна от всех стереотипов, которые нам навязывают на протяжении всей истории! Я вам представляю Милду такую, какая она могла бы быть сегодня!" - написала Брук.

Яна полагает, что Милда устала постоянно работать и имеет право отдохнуть.