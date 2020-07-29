Ср, 29.07.2020
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"Я сделала ее ближе к народу": Яна Брук о перевоплощении в образ Милды

Оскарс Людвикс

ФОТО: https://www.instagram.com/yanaabruk/?hl=en

Латвийский блогер Яна Брук предстала на новых снимках в образе символа нашей страны - Милды (памятник Свободы). RUS TVNET связался с блондинкой, чтобы узнать, как ей пришла в голову такая идея. 

На фотографиях статуя памятника Свободы ожила и отправилась по улицам Риги. Зашла в Narvesen за кофе, прогулялась по набережной, выпила кофе и подождала общественный транспорт. 

Яна указала, что она очень давно хотела это сделать. 

"Искала художника по боди-арту, фотографа и остальную группу", - рассказывает блогер. 

Рисовала на Брук уже известная в Латвии мастер по боди-арту Светлана Козлова. Фотографом стал Оскар Людвикс. 

"Если честно, это лишь одна из моих суперкрутых идей! От меня можно и нужно ждать чего-то крутого, смелого и свежего!" - заверила нас Яна. 

Она подчеркнула, что живет в свободной стране.

"У нас за творчество не сажают. Ну, я так надеюсь (улыбается). Я не издевалась над Милдой, я сделала ее ближе к народу!" - объясняет блогер. 

Брук считает, что эта работа должна "улыбнуть людей, а не оскорбить".

"Каждый выбирает сам... Поддержать мою художественную идею, поделиться в сетях, показать друзьям или написать злостный комментарий. Только вы сами это выбираете - быть хейтером или поддерживать художников", - подытожила красавица. 

Она сопроводила снимки многозначительным текстом. 

"Кстати, кто-то когда-нибудь задумывался, почему Милда? Почему эту женщину, девушку на памятнике зовут Милда, почему не Зане, не Яна, не Мария? Ведь варианты могли быть разные", - обратилась блогер к своим подписчикам. 

Яна также рассказала, что до Милды немного в другом месте стоял памятник Петру Первому. Блондинка не позабыла упомянуть, когда установили памятник Свободы и что означают три звезды в руках статуи. 

"Почему я вообще решила изобразить Милду такой, какую вы ее видите сейчас на этих фотографиях? Все просто. 

Я считаю, что Милда свободная! Так же, как и мы! Она свободно может провести свой выходной, гуляя по своему городу и улыбаясь прохожим (наконец-то не с хмурым лицом).

Она свободна от всех стереотипов, которые нам навязывают на протяжении всей истории! Я вам представляю Милду такую, какая она могла бы быть сегодня!" - написала Брук. 

Яна полагает, что Милда устала постоянно работать и имеет право отдохнуть. 

Напомним, в прошлом году Яну Брук затравили в Сети за голое фото с флагом Латвии.

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