"Просыпаюсь, вижу ее рядом и понимаю, что день - фестиваль". Тимма о любви и о разводе

Влюбленные плавали на яхте, пили шампанское, играли в баскетбол, ели в украинском ресторане и за проведенное вместе время подробно рассказали ведущей шоу о своем знакомстве, отношениях и любви.

Знакомство

Янис признался, что сразу разглядел в Анне родную душу: "Бывает, что ты встречаешь человека первый раз - и по разговору через пять минут ты понимаешь, что знаешь его 20 лет.

Так у меня было с Аней: я понял, как она думает, где и что она хочет. Сразу было понятно и очень легко".

Анна же отметила, что изначально она приметила лишь внешность Яниса, но строила из себя "не интересующуюся особу". В какой-то момент она с удивлением для себя поняла, что пишет очень личные вещи в переписке с ним:

"У меня обычно суперстоп, барьер, я думаю, кто-то мной воспользуется. А тут я просто с первой секунды перед человеком так открыта", - рассказала она.

По ее словам, Янис пригласил ее в кино. Там они и сблизились. При том что фильм был максимально жуткий, но оба сказали друг другу, что это отличное кино и остались на второй сеанс.

"И после этого дня мы уже никогда не расставались", - сказала Анна.

Важный момент

По словам Яниса, ему никогда не бывает скучно с Анной:

"Я просыпаюсь, вижу ее рядом и понимаю, что день - фестиваль", - говорит он.

Седокова в свою очередь отмечает, что ее очень подкупает отношение Яниса - несмотря на свой статус и наличие помощниц у Анны, он заботливо интересуется, не забыла ли она косметичку и готов складывать ее.

Очень показательным для Анны был и тот момент, когда из-за введенных ограничений они оказались в разных странах - Янис в Латвии, она в России.

"Надо было поехать домой, туда. В Юрмале Янис снял дом для нас для всех. А потом получилось, что Янис не может вернуться, а мы туда не можем", - вспоминает певица.

По словам Яниса, там он прожил целый месяц с сыном - с середины мая по середину июня, но потом понял, что все - больше он так не может.

Он шесть часов отстоял на границе, ему делали вызов через Министерство спорта, его и с Латвии не хотели выпускать, вспоминают влюбленные.

"Думала, развернется и уедет. У меня же комплекс брошенки", - не скрывает Седокова. Он же ей отвечал, что никуда не уедет.

"Приехал в 18:00 на границу Латвии и России, а проехал ее полпервого. Шесть часов стоял", - рассказывает он.

Анна добавляет, что Янис получил талончик с номером один, то есть "никто до него еще не проходил".

По ее словам, в тот момент она поняла, что Янис ее любит.

"Когда ты со своей искалеченной душонкой как-то живешь, то перестаешь верить. Я не то чтобы раньше не верила мужчинам, верила, но как бы нет. (...) Ну а сейчас я абсолютно верю, я всегда Янису верила. Просто теперь я самая уверенная", - признается она.

О бывшей жене

Янис Тимма ответил и на вопрос об отношениях с бывшей супругой Саной. Как известно, отношения с Анной он начал еще до официального развода.

"Сейчас еще сложно. С момента развода только год прошел, но я стараюсь ради ребенка. Я не сдаюсь, это ради моего блага с сыном", - отметил он.

Видео: "АННА СЕДОКОВА: она сказала ДА!"