Елгавский прокурор фигурирует в деле о взятках

Расследуемое Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) дело, в котором фигурирует прокурор Елгавской прокуратуры, заведено об организации взяточничества, взяточничестве и разглашении сведений, не подлежащих разглашению.
В настоящее время известно, что в деле фигурирует прокурор Зинаида Эгле. Генеральный прокурор Юрис Стуканс также подтвердил, что задержание прокурора связано с разглашением информации третьим лицам.
Напомним, Эгле является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.
В KNAB агентству LЕТА сообщили, что расследуемый уголовный процесс, в котором фигурирует должностное лицо прокуратуры, ведется об организации взяточничества, взяточничестве и разглашении сведений, не подлежащих разглашению. Более подробную информацию KNAB в интересах следствия не предоставляет.
К Эгле применена мера пресечения - запрет на выполнение должностных обязанностей.
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