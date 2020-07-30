Елгавский прокурор фигурирует в деле о взятках

В настоящее время известно, что в деле фигурирует прокурор Зинаида Эгле. Генеральный прокурор Юрис Стуканс также подтвердил, что задержание прокурора связано с разглашением информации третьим лицам.

Напомним, Эгле является обвинителем по делу о гибели матери и ребенка при родах на дому в религиозной общине, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА.

В KNAB агентству LЕТА сообщили, что расследуемый уголовный процесс, в котором фигурирует должностное лицо прокуратуры, ведется об организации взяточничества, взяточничестве и разглашении сведений, не подлежащих разглашению. Более подробную информацию KNAB в интересах следствия не предоставляет.

К Эгле применена мера пресечения - запрет на выполнение должностных обязанностей.