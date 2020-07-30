Чт, 30.07.2020
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В Германии обнаружен злостный похититель обуви. Спойлер: у него хвост и лапы!

Лиса

ФОТО: pixabay.com

У жителей района Целендорф на юго-западе Берлина стала пропадать обувь. Оказалось, что в местности объявился необычный воришка. Об этом пишет издание "Медуза". 

Сначала жители не понимали, что происходит. Из сада пропадали сандалии, туфли, тапочки и ботинки. После того, как у местного жителя Кристиана Мейера украли беговые кроссовки, он решил написать об этом в соцсетях. Мужчина удивился, когда узнал, что это произошло не только с ним. Никто не понимал цели вора.

Однажды во время прогулки Мейер увидел лису, которая несла в пасти синие шлепанцы. Он сфотографировал рыжую воровку и проследовал за ней вплоть до самого логова.

Оказывается, лиса приносила в укромное место всю украденную обувь. Мужчина насчитал около сотни тапочек, кроссовок и всевозможных ботинок. Правда, свои кроссовки он так и не обнаружил. Но трое его соседей нашли свою пропажу!

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