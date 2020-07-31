Пт, 31.07.2020
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У военнослужащего на Адажской базе выявлен Covid-19

Латвийский военнослужащий

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг у военнослужащего на Адажской базе выявлен Covid-19, а несколько военнослужащих, контактировавших с ним, находятся в самоизоляции, рассказала агентству LETA представитель отдела прессы Министерства обороны Сандра Брале.

Также сделаны анализы, чтобы установить, не заразились ли сослуживцы заболевшего.

Брале не сказала, сколько военнослужащих находятся в самоизоляции, но уточнила, что среди них есть представитель армии союзного государства.

Армия сотрудничает с эпидемиологами для установления источника заражения.

Весной было констатировано два случая заболевания Covid-19 у латвийских военнослужащих и два у находящихся в Латвии военнослужащих НАТО.

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