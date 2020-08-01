Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Следствие также будет ходатайствовать, что перед судом женщина была заключена под стражу.

Сотрудники следственного комитета считают, что причиной убийства Юшко стала личная неприязнь. Способ совершения убийства пока не установлен.

Следователи полагают, что обвиняемая расчленила тела, чтобы уничтожить его и скрыть следы преступления.

Напомним, 29 июля вечером в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко). Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.