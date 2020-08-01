Сб, 1.08.2020
Мы говорили это раньше и скажем еще раз: молодые люди не являются непобедимыми. Молодые люди могут быть заражены, молодые люди могут умереть и молодые люди могут передавать вирус другим. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус

Фото, Видео ⟩ В новом клипе Лободы обнаружили плагиат

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Ранее уже сообщалось, что новый клип Светланы Лободы на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaoh, не очень понравился публике. Количество дизлайков в два раза больше, чем лайков. Кроме того, внимательные зрители обнаружили в клипе плагиат. 

Напомним, в новом ролике певицы снялись многочисленные звездные коллеги - Ксения Собчак, Лолита Милявская, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова и многие другие. Креативным продюсером видео стал Александр Гудков, продюсером - Нателла Крапивина, а режиссерами - Рома Ким и Миша Семичев. За хореографию отвечали Екатерина Варнава и ее экс-бойфренд Константин Мякиньков.

Внимательные зрители заметили, что кадры, "намекающие на женское влагалище", уже ранее присутствовали в клипе Арианы Гранде. Красные губы на черном фоне раньше встречались на видео Бритни Спирс. 

Что касается самого спорного и громкого образа в клипе - Ксении Собчак с прической в виде женской груди, - то подобное ранее было представлено фотографом Али Махдави. 

На момент написания статьи у клипа было 176 тысяч дизлайков и 75 тысяч лайков. У видео уже свыше 3 млн просмотров. 

 Видео: Loboda & Pharaoh - Boom Boom

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ