Фото, Видео ⟩ В новом клипе Лободы обнаружили плагиат

Ранее уже сообщалось, что новый клип Светланы Лободы на песню Boom Boom, которую она выпустила совместно с рэпером Pharaoh, не очень понравился публике. Количество дизлайков в два раза больше, чем лайков. Кроме того, внимательные зрители обнаружили в клипе плагиат.