Видео ⟩ Самое недоступное место в мире: маяк отшельников в Исландии

Необычный маяк был создан в 1939 году на одной из самых высоких гор архипелага, в семи километрах от суши. По словам свидетелей и строителей, в строительстве маяка принимали активное участие альпинисты, которые первыми достигли горы и укрепили на ней тросы и технику для подъема людей и материалов, пишет Novate.

ФОТО: Wikimedia Commons

После строительство несколько лет маяк, находящийся на горе на высоте около 40 метров над уровнем моря, обслуживали военные, которые добирались до горы на небольших кораблях и карабкались наверх. В то время это было чрезвычайно опасной операцией, поэтому к работе привлекали только опытных специалистов.

В наши дни за маяком на вершине горы наблюдают удаленно с помощью автоматизированной системы, однако среди туристов нет недостатка в тех, кто попадает на маяк с помощью вертолета. Нужно отметить, что этот путь возможен только в солнечный безветренный день, что в данной округе редкость, в противном случае путешествие может превратиться в опасную и даже невозможную миссию.