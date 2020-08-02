"Миша загипнотизирован": Охлобыстин удивлен состоянием Ефремова

По его мнению, актер уже уверен, что его осудят. Михаил Олегович это принимает и соглашается. Охлобыстин также считает, что у Ефремов казнит себя за смертельное ДТП и даже не пытается отрицать вину. Иван Иванович уверен, что у Ефремова синдром Раскольникова, и потому он сам хочет в тюрьму.