"Миша загипнотизирован": Охлобыстин удивлен состоянием Ефремова

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что на Михаила Ефремова оказывается давление. Об этом сообщает "Пятый канал".
Охлобыстин считает, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев оказывает на артиста давление.
"Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела", - отмечает актер.
По его мнению, актер уже уверен, что его осудят. Михаил Олегович это принимает и соглашается. Охлобыстин также считает, что у Ефремов казнит себя за смертельное ДТП и даже не пытается отрицать вину. Иван Иванович уверен, что у Ефремова синдром Раскольникова, и потому он сам хочет в тюрьму.
Известно, что артисту продлен домашний арест до 22 января 2021 года.
5 августа начнут рассматривать дело. Прокурор озвучит обвинение, тогда Ефремов сможет высказать свое отношение.
Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.
Контекст:
- Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
- Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
- В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
- С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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