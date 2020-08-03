Little Big стали абсолютными рекордсменами "Евровидения"

Все дело в том, что даже без участия в конкурсе клип Little Big "Uno" побил рекорд конкурса.

Он набрал за четыре месяца более 138 миллионов просмотров.

Предыдущим рекордсменом была израильская исполнительница Нетта с клипом на песню "Toy". С марта 2018 года и по настоящее время он набрал 134,5 миллиона просмотров.

Организаторы конкурса предполагают, что к концу года клип Little Big может набрать 150 миллионов просмотров.

Клип группы Little Big стал самым популярным среди всех участников "Евровидения" уже меньше чем сутки после его появления на YouTube, набрав 3,6 миллиона просмотров, а за два дня видео набрало 10 миллионов просмотров

Напомним, 12 марта 2020 года группа презентовала клип в эфире шоу "Вечерний Ургант", а 13 марта Илья Прусикин и Софья Таюрская стали гостями Ивана Урганта. Артисты признались, что на создание песни и клипа у них было всего 5 дней.