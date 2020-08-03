"Но выдам я козырь не сразу": Адвокат Ефремова надеется на оправдательный приговор

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил СМИ, что у него есть факт, который поможет ему в деле актера о смертельном ДТП. В целом суд над артистом он назвал "самым простым в своей практике". Об этом пишет Esquire.ru.
В интервью порталу Газета.ru правозащитник объяснил, что не планирует заниматься фальсификацией.
"Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было", - заметил Пашаев.
Адвокат объяснил, что он не будет "отмазывать" Ефремова и говорить, что его не было за рулем. На месте ДТП было слишком много камер.
"Дело Ефремова - самое простое в моей практике. Это чистая правда. Просто его раздули так, будто это дело века решается.
Вы же не знаете, какие дела я веду. Рассказывать о них не могу, но поверьте - тут все закончится очень легко", - указал Пашаев.
Он заверил журналистов, что хочет оправдательного приговора. Но, конечно, это лишь мечта. Адвокат также подчеркнул, что звездный статус Ефремова только мешает работе.
"Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело", - уверен Пашаев.
Сейчас артисту продлен домашний арест до 22 января 2021 года.
5 августа начнут рассматривать дело. Прокурор озвучит обвинение, тогда Ефремов сможет высказать свое отношение к произошедшему.
Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.
Контекст:
- Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
- Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
- В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
- С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
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