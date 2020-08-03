"Но выдам я козырь не сразу": Адвокат Ефремова надеется на оправдательный приговор

В интервью порталу Газета.ru правозащитник объяснил, что не планирует заниматься фальсификацией.

"Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было", - заметил Пашаев.

Адвокат объяснил, что он не будет "отмазывать" Ефремова и говорить, что его не было за рулем. На месте ДТП было слишком много камер.

"Дело Ефремова - самое простое в моей практике. Это чистая правда. Просто его раздули так, будто это дело века решается.

Вы же не знаете, какие дела я веду. Рассказывать о них не могу, но поверьте - тут все закончится очень легко", - указал Пашаев.

Он заверил журналистов, что хочет оправдательного приговора. Но, конечно, это лишь мечта. Адвокат также подчеркнул, что звездный статус Ефремова только мешает работе.

"Был бы другой человек, я бы уже давным-давно развалил это уголовное дело", - уверен Пашаев.

Сейчас артисту продлен домашний арест до 22 января 2021 года.

5 августа начнут рассматривать дело. Прокурор озвучит обвинение, тогда Ефремов сможет высказать свое отношение к произошедшему.

Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.