Адвокат потерпевших Добровинский рассказал о поведении Ефремова на суде

"Он такой сонный, а вчера был бодрячком. А сегодня как-то сидел и похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека", - сказал Добровинский.

Правозащитник объяснил, что на слушании были возражения по поводу даты следующего заседания. Напомним, оно назначено на 5 августа.

Известно, что артисту продлен домашний арест до 22 января 2021 года.

5 августа начнут рассматривать дело. Прокурор озвучит обвинение, тогда Ефремов сможет высказать свое отношение.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил, что актер не признает вину за совершенное преступление. Следовательно, Ефремов не может просить у следствия смягчения наказания ввиду его творческих и социальных заслуг, пишет "Комсомольская правда" .

Напомним, 20 июля стало известно, что прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова. Актер обвинен в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.

Также известно, что судьей по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначена Елена Абрамова, которая ранее вынесла приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.