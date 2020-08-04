Новые подробности дела рэпера Картрайта: версии смерти и арест жены

Ранее женщине было предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас она заключена под стражу решением суда.

По словам адвоката Кохал Ирины Скурту, обвиняемая не признает своей вины.

Причина смерти артиста до сих пор не установлена. Правозащитник считает, что предположение об убийстве из ревности не соответствует действительности и этот мотив "искусственно сформулирован". Да, между супругами был небольшой конфликт, когда Картрайт пришел домой нетрезвым, но он был быстро исчерпан.

Следователи полагают, что обвиняемая расчленила тело, чтобы уничтожить его и скрыть следы преступления.

Напомним, 29 июля вечером в одной из квартир в центре Санкт-Петербурга полиция обнаружила расчлененное тело 31-летнего рэпера Энди Картрайта (наст. имя - Александр Юшко). Останки лежали в пяти пакетах в холодильнике.

Задержанная на месте Марина Кохал сообщила адвокату, что Юшко умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пояснила, что не хотела, чтобы публика узнала о причинах смерти артиста, поэтому решила расчленить и скрыть тело. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Также был проведен первичный анализ тела, который показал, что рэпер не употреблял наркотики перед смертью.