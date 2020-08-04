тольконековаль: поклонники Насти Ивлеевой против участия ее подруги в программе "Орел и решка"

Ранее стало известно, что в передачу "Орел и решка" вернется ведущая Анастасия Ивлеева. На решение телеканала "Пятница!" повлияли фолловеры, которые оставили свыше 680 тысяч комментариев под публикацией девушки. При этом подписчики сообщили, что не хотели бы видеть в шоу ее подругу Юлию Коваль.
"Вы сделали свой выбор и не оставили выбора нам. Настя, пакуй чемоданы - будем снимать новый сезон!" - написали представители программы в Instagram.
Ивлеева предложила выбрать ей соведущего. Одним из кандидатов она назвала свою подругу Юлию Коваль и запустила хэштег #ковальврешку, но мнения пользователей разделились. Примерно половина из них посмотрели на это отрицательно и даже создали хэштег #тольконековаль.
Настя разместила в сторис скриншот комментариев и написала: "Ну ясно". Впрочем, в Telegram ходят слухи, что все уже давно решено и Коваль будет в шоу. Говорят, что контракт уже якобы подписан.
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