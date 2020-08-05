Ср, 5.08.2020
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Ефремов отказался признавать свою вину в суде
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Михаил Ефремов в суде

ФОТО: Scanpix/EPA

Сегодня, 5 августа Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП.

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Актер Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит об аварии, соответственно не может признать вину, сообщает РИА Новости.

"Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?" - сказал артист в суде.

Прокурор заявил, что Ефремов в момент аварии "проявил преступную небрежность" и ехал на скорости 85 километров в час, превысив установленный лимит на 25 километров в час.

Контекст:

  • Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. 
  • Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.
  • В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.
  • С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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