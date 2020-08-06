"Мы живы. А дома нет". Очевидцы взрыва в Бейруте рассказали о произошедшем

4 августа в столице Ливана - Бейруте - прогремел мощный взрыв. В результате него в окнах выбило стекла, образовалось огромное облако дыма, погибли по меньшей мере 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Очевидцы произошедшего рассказали о том, что им пришлось пережить.
Напомним, в результате двух взрывов в порту столицы Ливана Бейрута погибли по меньшей мере 78 человек, более 4 тыс. получили ранения, несколько кварталов города полностью разрушены. Согласно заявлениям властей, взорвалась большая партия нитрата аммония (также известного как аммиачная селитра), которая долгое время хранилась в порту без соблюдения мер безопасности.
Многочисленные свидетели взрыва опубликовали в социальных сетях кадры, на которых над портом сначала виден столб дыма, а затем - сильнейший взрыв, после которого над городом повисло облако в форме гриба. Взрывная волна разрушила множество зданий, в том числе расположенных на расстоянии нескольких километров от порта, и разбросала автомобили.
"Медуза" поговорила с жителями Бейрута и соседнего города, которые рассказали, как они пережили взрыв и что сейчас происходит в стране. RUS TVNET приводит некоторые цитаты пострадавших в сокращении.
Ахмад Мардини, 26 лет, бизнесмен
"Произошло два взрыва. Первый взрыв был не таким сильным, как второй. После первого мы с мамой выбежали из дома. Второй взрыв произошел, когда мы уже забежали за дом. Мама заплакала, а я заорал - то ли от удивления, то ли от испуга. Закричали и все соседи.
В доме выбило все стекла. Это сильный материальный ущерб, но, к счастью, у нас в семье никто не пострадал. Хотя у меня много друзей, которые потеряли свои дома. И это все происходит на фоне тяжелой экономической ситуации, которую усугубила пандемия".
Хлоя, 23 года, сотрудница медицинской компании
Я живу в Бруммане, это в 30 - 40 минутах езды от Бейрута. И хотя это далеко от столицы, мы услышали мощный взрыв. Вдруг весь дом начал трястись, вещи попадали на пол, затем все остановилось. Мы подумали, что это сильное землетрясение и оно закончилось. Буквально через доли секунды после этого мы услышали, как над нашим домом летят военные самолеты, и услышали взрыв еще большей силы, который еще сильнее тряхнул все здание и выбил стекла.
Все начали кричать, включилась автомобильная сигнализация. Мы выбежали из дома, думая, что взрыв произошел в здании электроэнергетической компании примерно в 500 метрах от нашего дома - как это произошло много лет назад. И как только мы включили новости, то увидели, что взрыв произошел в Бейруте. Это было ужасно! Мы все сейчас в шоке и до сих пор не можем понять, что произошло. Каждый человек что-то потерял: свой дом, своих любимых".
Елена Сфеер, 55 лет, гид
"У меня был выбор - прятаться или бежать вниз. А я живу на седьмом этаже и понимала, что, может быть, не успею добежать, вдруг будет еще взрыв. Я решила спрятаться в ванной и через три минуты после второго взрыва вышла.
Моя подруга живет в районе рядом с портом, 10 минут пешком. У них новое здание, хороший дорогой район. Первое сообщение от нее было "Мы живы", а второе: "А дома нет". Там и стены не все целые, вышибло все".
Галерея: Взрыв в Бейруте (Ливан)
Позже стало известно, что взорвавшаяся в порту аммиачная селитра была конфискована с российского судна "Росус". "Медиазона" пишет, что она предназначалась для завода по производству промышленной взрывчатки в Мозамбике.
Бывший капитан судна Борис Прокошев предоставил изданию копию коносамента, подписанного в Грузии 23 сентября 2013 года тогдашним капитаном "Росуса" Вячеславом Абакумовым. В документе поставщиком груза названо акционерное общество "Рустави Азот" получателем - международный банк Мозамбика.
Позже Кабинет министров Ливана установил домашний арест чиновникам порта Бейрута, ответственным за хранимый на портовом складе нитрат аммония, который, судя по всему, вызвал во вторник разрушительный взрыв.
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