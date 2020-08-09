Джиган: карьера, семья напоказ, лечение от наркозависимости, дебоши и прощение жены

Оксана и Денис познакомились в 2010 году в ночном клубе. Певец красиво ухаживал за девушкой - дарил огромные букеты, делал подарки, был чутким и внимательным.

Почти сразу они вместе уехали отдыхать. Денис потом признавался журналистам, что сначала он сомневался и думал, что спешит, но за пару недель у океана понял, что хочет детей именно от этой женщины. Тогда рэпер не имел особого материального достатка. Самойлова же поняла, что хочет быть с этим мужчиной всю свою жизнь.

Официально отношения пара оформила после рождения дочери Ариелы. Пышного торжества не было - на празднике присутствовали самые близкие.

Дата была выбрана - 12.12.12. Примечательный факт, что свадебное платье Оксана шила сама.

Пара не остановилась на рождении одной дочери. В 2014 году Оксана Самойлова родила вторую дочь - Лею. Джиган потом писал, что дети в семье - это счастье и дар свыше.

"До рождения детей я был одним, теперь - совершенно другой: ты знаешь, что у тебя есть семья, дети, которые нуждаются в папе, во внимании и заботе с твоей стороны, что нужно больше зарабатывать и пахать, чтобы семья была счастлива", - цитирует рэпера Cosmopolitan.

Оксана неоднократно подчеркивала, что счастлива быть матерью. Рождение третьей дочери - Майи - это лишь подтвердило.