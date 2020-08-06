Агата Муцениеце о Павле Прилучном: "Он говорит, что до сих пор любит меня"

Экстрасенс поделилась своими мыслями о браке и разводе.

"Брак, по факту, это же работа. В браке мы расслабляемся, и мужчина, и женщина. Когда я развелась и осталась без фантазии о том, как это могло бы быть… " - объяснила Виктория.

Она указала, что в какой-то момент - это становится невыносимо больно, непонятно. Тогда никто тебе не может ответить на вопросы.

"Я не помню, чтобы меня мучила сильно история про то, люблю ли я его. На тот момент я считала, что я предана. Сейчас, конечно, спустя 15 лет после моего развода, я думаю, что на месте моего мужа, возможно, я поступила бы также", - заверила она.

Виктория Райдос ФОТО: скриншот видео

Виктория уверена, что женщина всегда чувствует, что с ее мужчиной что-то не так, если она его действительно любит.

Агата признаналась, что испытывает к Павлу Прилучному обиду.

"У меня масса причин чувствовать обиду. Например, за предательство, которое сейчас происходит. Он же меня выбрал и уверял, что это на веки веков, и я верила. Получается, это предательство. Так он говорит, что до сих пор любит меня! Мне кажется, такого не бывает. Если ты любишь, то ты борешься за свою любовь. Правильно?" - поинтересовалась она.

ФОТО: скриншот видео

Виктория Райдос подчеркнула, что скорее всего Прилучный не врет. Ведь он любит Агату как мать своих детей и человека, с которым прожил какое-то время.

"Сложно идентифицировать его чувства. Мы можем говорить только о твоих. Ты говоришь: "Он же обещал! Я же верила. Как я могла так обмануться?". Но и твоя нечестность тоже в этом есть. Ты сама сказала, что на самом деле не хотела никакого брака", - заметила она.

Ранее в большом интервью Агата Муцениеце заметила, что в какой-то момент понимала, что брак идет к разводу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что популярные актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце приняли решение развестись. 15 июня прошло заседание суда по делу о разводе. СМИ сообщают, что актер состоит в отношениях со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Ни Павел, ни Мирослава эти новости не комментируют, хотя есть фотографии и видео, на которых они засняты вместе во время отдыха.