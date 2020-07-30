Первое большое интервью Муцениеце после развода: "Я понимала, к чему все идет"

Агата рассказала, как родилась идея создания программы "Честный развод". Во-первых на это повлияло ее собственное расставание с супругом Павлом Прилучным, а во-вторых то, что она получила огромное количество писем от женщин, которым был нужен совет.

Программы получаются такими искренними и трогательными, что операторы иногда после съемок плачут. Примечательно, что все гости охотно соглашаются на откровенные разговоры. Как, впрочем, и сама Агата. Она делится с поклонниками и радостными и горестными моментами.

Когда она весной опубликовало свое видео со слезами ей написала Ксения Собчак и предложила пожить в ее квартире. Агата отказалась, но ей было это приятно.

Муцениеце подчеркнула, что она довольно общительна и дружелюбна с поклонниками. Ее можно часто встретить на утренних пробежках недалеко от дома. Когда подходят люди, чтобы спросить автограф или фото - она не отказывает.

На этот раз про бывшего мужа Муцениеце говорила мало. Она объяснила, что они уже развелись и все кончено. Тем не менее о том, что все идет к финалу она ощущала давно.

"Я понимала, к чему все идет. Но почему-то считала, что можно куда-то вырулить. У меня долго не было ощущения, что вот он - финал", - сказала она

Впрочем, Агата считает, что с разводом она приобрела больше уверенности в себе.

"Я рада, что спустилась на это дно, тем интереснее с него подниматься", - подытожила актриса.

Ранее Муцениеце расспросила детей про поездку с Прилучным.