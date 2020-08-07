"Не мог говорить нормально, шатался": свидетель о действиях Ефремова после ДТП

По видеосвязи был приглашен девятый свидетель ДТП Роман Шрамко, который рассказал, что после аварии говорил с Ефремовым.

Роман рассказал прокурору, что говорил с Ефремовым о том, что тот чуть их не убил. А также описал состояние актера. Его цитирует "Комсомольская правда".

"Сильно пьян: разило алкоголем, он не мог говорить нормально, шатался. Смотрел на свою машину и мне показалось, что ему ее жалко было", - вспоминает Шрамко.

На месте ДТП он был минут 10-15. Свидетель добавил, что сначала он не узнал знаменитого артиста.

Напомним, во время первого слушания, 5 августа, прокурор заявил, что Ефремов в момент аварии "проявил преступную небрежность" и ехал со скоростью 85 километров в час, превысив установленный лимит на 25 километров в час.

Сотрудник ДПС, который был на месте ДТП, сообщил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05-1,25 промилле алкоголя.

На вопрос адвоката, помнит ли он, как его возили на освидетельствование, Ефремов ответил отрицательно.

Второй сотрудник ДПС, которого допрашивали на слушаниях, заявил, что именно Михаил был за рулем, больше никого в машине не было: по его словам, это подтверждали свидетели и сам актер.

Также представитель гражданской супруги Сергея Захарова, погибшего в ДТП, просил признать женщину потерпевшей по делу (они вместе прожили 23 года). Об этом пишет "Интерфакс". Но суд отклонил это ходатайство.

Несмотря на заявления актера, есть экспертиза ДНК, которая показала, что именно он управлял своим автомобилем во время ДТП на Садовом кольце.

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.