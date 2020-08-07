Ефремов готовится к допросу, а адвокат к иску о компенсациях

Суд также ранее вызвал эксперта, который проводил психиатрическую экспертизу подсудимого. Правозащитник Александр Добровинский сделал такое предложение суду после намеков Ефремова на альтер эго, которое якобы было за рулем в момент ДТП. Об этом сообщает корреспондент портала "Известия".

Напомним, что рассмотрение дела по существу началось 5 августа. Прокурор зачитала обвинительное заключение. Ефремов свою вину не признает и подчеркивает, что не помнит, что происходило тем вечером.

Сотрудники ДПС также свидетельствовали в суде и подтвердили, что артист был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Слова работников правоохранительных органов подтвердили свидетели, которые не только общались с самим Ефремовым после аварии, но даже снимали видео. Ролики были продемонстрированы в суде.

Актер объяснил, что он не помнит проходил ли медицинское освидетельствование после ДТП.

Несмотря на заявления актера, есть экспертиза ДНК, которая показала, что именно он управлял своим автомобилем во время ДТП на Садовом кольце.

Также адвокат Александр Добровинский просил признать гражданской супругу Сергея Захарова, погибшего в ДТП, потерпевшей по делу (они вместе прожили 23 года). Но суд отклонил это ходатайство. Об этом пишет "Интерфакс".

Контекст: Вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов.

С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.