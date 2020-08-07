Танцы, тусовка и полиция: латвийская певица Тамара Рутковская сняла клип на месте нелегальных гонок

Не успев нарадоваться успехом композиции "Зови", которая вышла в начале лета, но уже успела попасть в топ-20 радио SWH+, Тамара выпускает новую - не менее запоминающуюся песню "Рок-фестиваль".

В ней артистка говорит о временах до пандемии - с огромным количеством фестивалей и концертов.

"Эта песня очень особенная для меня. К сожалению, чаще всего мы начинаем ценить что-то только тогда, когда это заканчивается. Надеюсь, что каждый найдет что-то свое в этой композиции", - говорит Тамара.

Тамара Рутковская ФОТО: Пресс-фото

Певица объяснила, что в слово "рок-фестиваль" она закладывает немного иной смысл.

"Как клип, так и сама песня имеет переносное значение, где рок-фестиваль - это вся наша жизнь в целом, а лето - наша юность. Цените время, данное вам, и наслаждайтесь каждым моментом здесь и сейчас, ведь ничто не вечно", - подчеркивает она.

Для записи гитары блондинка пригласила рижского гитариста и звукорежиссера Илью Киреева, а на барабаны - Камиля Макурина.

Галерея: Тамара Рутковская

Съемки клипа проходили на студии рижского фотографа и видеографа Артура Янсона, но есть на видео и неожиданные кадры с нарядами полиции, которые были сделаны во время тусовки Pride Car Audio на Румбуле.

"Так вышло, что мероприятие сарафанным радио разнеслось по всему городу так, что к 23:00 вся взлетная полоса была переполнена машинами, и, конечно же, стражам порядка это не понравилось. Задуманное поснимать не удалось, но зато пригодились кадры с синими мигалками на фоне", - вспоминает Тамара.

В разговоре с RUS TVNET Рутковская призналась, что в тот момент знала, что "ребята организовывают тусовку на Румбуле, где обычно проходили нелегальные гонки".

"Дело в том, что у них несколько машин, оснащенных нереально крутой стереосистемой. Они кинули пост в Instagram. В итоге взлетка была переполнена машинами, а полиция приехала уже к самому началу. Дискотека не состоялась, и все разъехались. По сути, это я просто хотела воспользоваться тем, что ребята организовали движуху. В итоге полиция сорвала мероприятие, но не мои съемки", - смеясь отметила Тамара.

ФОТО: Пресс-фото

Кстати, после той тусовки въезд на Румбулу закрыли, теперь каждые выходные там дежурит полиция и больше гонки не проходят. ​

Тамара Рутковская также поблагодарила всех, кто поддержал движение и согласился поучаствовать в съемках.

"Отдельная благодарность Никите Шилову и его команде Pride Car Audio", - добавила певица.

Песня уже доступна на всех популярных онлайн-площадках, в том числе iTunes и Spotify.

Напомним, в 2016 году Тамара выпустила свой дебютный альбом на английском языке. Спустя какое-то время вышел клип Beautiful London, и исполнительница оказалась в центре скандала, так как английский танцор, попавший на видео, требовал удалить ролик.

Видео: Тамара Рутковская - "Рок-фестиваль"