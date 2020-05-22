В чем фишка? ⟩ "Я - труп на второй минуте": фотограф и блогер Артур Янсон о клипах, работе и Чернобыле
В Латвии продолжается режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Поэтому передача "В чем фишка?" перешла в "домашний режим". На этот раз RUS.TVNET поговорил с латвийским блогером и фотографом Артуром Янсоном.
Наша беседа была посвящена поиску уникального рецепта, как стать востребованным блогером, включая и ответ на вопрос, какой контент ценится современными зрителями. Артур рассказал о своих самых первых съемках - как в 2013 году он придумал формат притворяться девушкой в соцсетях.
"Есть некий топ фраз... Ты себя чувствуешь как на допросе", - указал блогер.
Он рассказал о своем чудесном становлении в качестве клипмейкера. Началось все со знакомства с человеком, который снимал клипы для "Евровидения". Он начал ему помогать и так получил драгоценный опыт с настоящими звездами. Такими, как Юстс Сирмайс, Bermudu divstūris, Маркус Рива и другие.
"Я сразу попал в хорошие руки. Впитал в себя много хорошего... Я снимаю хорошие клипы. Они говорят сами за себя", - указал Янсон.
К примеру, он снимал клип для хип-хоп-исполнителя Lee Kei вместе с Джонатоном Шэйном.
Кроме того, Артур в качестве помощника принимал участие в съемках клипа популярного латвийского рэпера Johnyboy.
"Я участвовал как продакшн-ассистент, как бэкстейдж-оператор. В клипе "Интро" я был труп на второй минуте. А в клипе WWW - я водитель в маске", - рассказал он.
Артур Янсон рассказал, как он пришел к тому, чтобы открыть свою неоновую студию. В Риге на тот момент не было аналогов. Молодому человеку приходилось обрабатывать все, чтобы добиваться того результата, который он хотел получить. В итоге сейчас у него есть своя студия, которая даже в кризис востребована.
Но у такого творческого парня имеется и интересное хобби - он состоит в организации Pamestā Latvija. Ребята посещают различные заброшенные латвийские здания и объекты, а Артур - тот, кто фотографирует все увиденное.
Конечно, мы не смогли не поговорить про Чернобыль и его притягательность для таких экскурсий.
Впрочем, это лишь краткий пересказ нашего разговора. Полное интервью смотрите в новом выпуске программы "В чем фишка?".
Видео: "В чем фишка?" - интервью с Артуром Янсоном
Аудио: интервью с Артуром Янсоном
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