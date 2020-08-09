Километровая очередь, редкие машины и летнее настроение - как прошел фестиваль CC Nation

В жаркий субботний день спортивный комплекс "333" был полный посетителей. Автомобили стояли в километровой пробке, чтобы попасть на фестиваль. Многие оставляли машины на обочине шоссе и шли ко входу пешком. Именно такой ажиотаж вызвало первое массовое мероприятие в Латвии после отмены режима ЧС.

Территория комплекса разделена на несколько зон: трасса для автомобилей, трасса для картингов, пляжная зона, фуд-корт зона. В самом центре комплекса, рядом с центром происходило главное мероприятие фестиваля - выставка лучших и самых редких автомобилей Европы и России.

Посетители могли рассмотреть все самые необычные и яркие машины, поговорить с владельцем, сделать фотографии. Именно здесь было больше всего людей.

По словам организатора фестиваля Сергея Ананича, заявки на участие подавали владельцы автомобилей с Латвии, Литвы, Эстонии и других стран.

"Если ваша машина интересна, и она привлекает внимание, она заслуживает приз", говорит организатор. В конце фестиваля самые эксклюзивные автомобили были номинированы на главные призы.

"Участие в таких фестивалях дает стимул и мотивацию. Очень мотивирует делать что-то еще для себя, для того, чтобы привлекать внимание людей, особенно девушек," - поделился владелец белого Mercedes-Benz 1984 года.

"Бывает так, что у человека с детства есть машина-мечта. Она очень редкая. И вот у него получается ее приобрести. Ни у кого больше такой машины нет, он может довести ее до идеального состояния и добавить в нее что-то свое. Потом приехать на такой фестиваль или выставку и показать ее всем. Хотелось бы, чтобы такие фестивали были чаще", - поделился один из участников выставки.

Многие также отметили, что автомобильные фестивали в таком масштабе не проводились в Латвии, поэтому они были очень рады такой возможности.

"Хочется отметить, что в Латвии, ничего подобного еще не проводилось, это первое такое мероприятие. Одно это уже радует" , - поделился один из участников трэк-дэй.

Не все гости были автомобильными энтузиастами, многие приехали просто хорошо провести время. У людей была возможность отдохнуть на пляже, покататься на картингах, сходить на водные аттракционы. Были также мероприятия для детей. Организаторам и гостям фестиваля очень повезло с погодой, на улице было +26 градусов. Многие посетители, отмечали, что именно солнце и возможность отдохнуть на пляже, сделали этот фестиваль особенно атмосферным.

"Было классно увидеть столько крутых машин, здесь отличная атмосфера и летнее настроение", - поделился один из посетителей фестиваля.

СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga) - что это?

СС Nation - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.

Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-м кузове". На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.

В 2019 году он просто кинул клич в социальных сетях в стиле "приезжайте все, у кого необычные машины и/или кто по-настоящему любит автомобили, на парковку Akropole". Такие слеты оказались неожиданно востребованными.

Подробнее об этом движении можно узнать из статьи: "Мы - не школьники на парковке": автослеты у т/ц Akropole вернутся, но это еще не все.