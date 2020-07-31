Слетов у Akropole больше не будет! Движение CC Nation выходит на новый уровень

8 августа в спортивном комплексе "333" пройдет крупнейший в Балтии автомобильный фестиваль, организованный движением CC Nation. Движение CC Nation стало популярным в Риге благодаря автомобильным слетам на парковке торгового центра Akropole. Основатель движения Сергей Ананич в интервью RUS TVNET рассказал о предстоящем фестивале, договоренности с т/ц Akropole и будущих планах движения CC Nation.
О фестивале
В следующие выходные состоится крупнейший в Балтии автомобильный фестиваль, организованный движением CC Nation, в рамках которого будет проходить выставка лучших автомобилей Балтии, Европы и России. Также зрителей ожидают дрифт-шоу, трэк-день, офф-роуд шоу, мотокросс, а также у желающих будет возможность покататься на картингах и посетить водные аттракционы.
Фестиваль пройдет в спортивном комплексе "333", который находится недалеко от Риги. Место интересно тем, что это современная действующая трасса. На территории комплекса находятся различные трассы, кафе, песчаный пляж с водными аттракционами, детская площадка и другие развлечения для отдыхающих.
На фестивале будут представлены уникальные эксклюзивные автомобили из разных стран Балтии, Европы, а также России.
"Те машины, которые будут на фестивале, у нас по дорогам не ездят", - рассказывает Сергей Ананич.
Организаторы фестиваля также позаботились о безопасности, на территории будет находиться полиция, скорая помощь и пожарные.
Что касается ограничений, связанных с Covid-19, организатор отмечает, что с 1 августа на мероприятиях можно будет собираться до 3000 человек, но правило двух метров по-прежнему будет соблюдаться.
Мы хотим, чтобы все было культурно
Сергей Ананич решил организовать первый в таком роде в Латвии автомобильный фестиваль, чтобы показать, что такие мероприятия могут проходить культурно. Сергей говорит, что он против беспредела на автомобильных встречах.
"Пока мы не научимся вести себя культурно и адекватно, у нас, к сожалению, будут такие автомобильные движения, как Румбула, где не берут в расчет полицию, где делают вокруг хороводы и пьют из багажника горячительные напитки", - говорит Сергей.
На слетах движения СС Nation есть правила и ограничения.
"Мы хотим, чтобы все было культурно", - отмечает организатор.
Сергей добавляет, что хочет сделать культурное мероприятие, на которое смогут приезжать семьи с детьми.
Если результат организации фестиваля будет положительным, то впоследствии такие фестивали будут проходить регулярно.
"Мне очень интересно, что покажет практика фестиваля. Это покажет, готовы ли люди платить за такие мероприятия", - говорит автомобильный энтузиаст.
Основатель движения CC Nation хочет привлечь внимание государства: "Мне хочется достичь цели, чтобы государство пошло нам как-то навстречу. У меня была цель сделать все культурно. Я пошел и договорился с Akropole. Это все возможно. Частные компании идут навстречу.
Если мы покажем государству, что мы адекватны и можем себя хорошо вести, соответственно и пропадут все эти румбулы. За рубежом люди не могут себе такого позволить. Хочется поднять эти автомобильные движения на совершенно другой уровень, чтобы это все было так, как за рубежом", - говорит Сергей.
Он считает, что в Латвии есть люди, которые хотят развивать это движение. Сергей Ананич благодарен всем спонсорам, которые согласились помочь провести такое масштабное мероприятие.
О движении CC Nation
Напомним, СС Nation - это личная инициатива страстного автолюбителя Сергея Ананича, который преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.
Он счастливый обладатель BMW в 39-м кузове. На своем автомобиле он участвовал в различных слетах автолюбителей по всему миру - он вдохновился, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.
Владелец необычной машины и основатель организации рассказал, как все начиналось. Сергей проезжал мимо Akropole на своей машине с кофе и решил выложить сториз в Instagram:
"Ребята, давайте соберемся на кофе". В тот вечер собралось около 40 машин. Так началось движения СС Nation (ранее - Cars and Coffee Riga).
Концепция Cars and Coffee очень простая. Главная цель движения - это общение. Люди могут приехать на встречу, пообщаться и узнать о машинах, которые их интересуют.
Слетов на парковке Akropole больше не будет
Сергей Ананич рассказал, что за год их движение стало слишком большим, чтобы собираться на парковках. "Проводить мероприятия вот так вот сумбурно на парковке больше невозможно", - признается он.
Вместе с администрацией торгового центра Akropole они приняли решение временно не устраивать автомобильные слеты на парковке.
У основателя движения CC Nation была договоренность с администрацией Akropole о проведении автомобильных слетов на парковке торгового центра. "Там очень лояльное руководство, которое идет навстречу", - делится Сергей.
Он рассказал, что торговый центр Akropole стал спонсором автомобильного фестиваля. Торговый центр предоставит призы для победителей автомобильной выставки.
Сергей постоянно поддерживает контакт с администрацией Akropole.
О дальнейших планах движения
В сентябре запланирована выставка внутри торгового центра Akropole, приуроченная ко Дню отца. На ней будут представлены лучшие машины Латвии.
Также сейчас ведутся переговоры с руководством аутлет-городка VIA Jurmala Outlet насчет проведения закрытия сезона, рассказал о будущих планах Сергей Ананич.
Галерея: Открытие сезона CC Nation
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!