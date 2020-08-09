Вт, 11.08.2020
Что тут говорить, если даже песня "Перемен" группы "Кино" здесь приравнена к правонарушению, за ее исполнение очень легко можно попасть в автозак. Эстонский журналист в Минске
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Протесты в Беларуси: от "Риги" всех разогнали, протестующие применили "коктейли Молотова" и фейерверки

ФОТО: Reuters/ScanPix

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

Главное за 10 августа:

  • 10 августа протесты продолжились.
  • Милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ.
  • Погиб один из протестующих, ранен водитель автобуса.
  • Специальный корреспондент издания "Медуза", зарегистрированного в Латвии, пропал во время ночных протестов в Беларуси. Ринкевич сообщил, что в поисках журналиста задействовано посольство Латвии.
  • В Беларуси под стражей 17 журналистов. Трех из них уже отпустили. Судьба остальных остается неясна.
  • Долгое время нельзя было связаться с кандидатом Светланой Тихановской. Сейчас известно, что с ней все в порядке. Не более того.

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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